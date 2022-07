Potvrda da Vlada svakodnevno demonstrira revanšizam

Podgorica, (MINA) – Smjena direktora Opšte bolnice Nikšić Marka Mitrovića potvrđuje da je primitivni politički revanšizam prema svakome ko ima veze sa Demokratama jedino što Vlada gotovo svakodnevno demonstrira, ocijenili su iz te stranke.

Iz Ministarstva zdravlja ranije su kazali da je odluka o razrješenju Mitrovića uslijedila nakon što je Komisija za kontrolu rada zdravstvenih ustanova, nakon izvršene kontrole rada 17. marta, u nikšićkoj bolnici konstatovala niz nepravilnosti koje se odnose na nepridržavanje zakonskih propisa tokom rukovođenja ustanovom.

Iz Demokratske Crne Gore su kazali da je, nakon polemike u Skupštini predsjednika Socijalističke narodne partije (SNP) i potpredsjednika Vlade za ekonomski sistem Vladimira Jokovića i poslanice Zdenke Popović objavljena nezvanična informacija da jeministar zdravlja Dragoslav Šćekić, smijenio Mitrovića, funkcionera Demokrata.

“Marko Mitrović je, kao direktor nikšićke bolnice, lično zaslužan za obezbjeđivanje donacije bolnici od 300 hiljada EUR”, kaže se u reagovanju Demokrata.

Demokrate su navele da je u njegovom mandatu otvoren kabinet za gastroenterohepatologiju, EEG i EMNG, ambulanta dječije psihijatrije koja je prva tog tipa u sjevernom i središnjem regionu, obezbijeđena oprema i svi preduslovi da se počnu vršiti oftalmološke operacije u nikšićkoj bolnici nakon 30 godina.

“Obezbijeđena kapitalna investicija za nabavku CT skenera i magnetne rezonance, a očekuje se u roku od mjesec završetak projekta izgradnje urgentnog bloka, kao najveće investicije u posljednjih 30 godina u zdravstvu Nikšića”, dodale su Demokrate.

Kako su naveli, pored svih tih izuzetnih rezultata, Mitrović je bio predmet višegodišnje hajke od Demokratske partije socijalista, žrtva brojnih fizičkih napada, a svemu tome je, prema riječima Demokrata, njegovom smjenom konačan pečat dao “časni i pošteni” SNP.

Demokrate su navele da je Joković u četvrtak u Skupštini “potpuno ogolio svoju sklonost da bez imalo ustezanja saopštava neistine, koliko god one teške bile”.

“Do kraja demonstrirao sopstveno neznanje i potpunu nedoraslost funckiji koju je za sebe nelegitimno pribavio, ali i postao odgovoran zbog opšteg komentara da nijedna Vlada kao ova nije obilovala sa toliko nekompetentnosti u svojim redovima”, dodače su Demokrate.

Takvom demaskiranju Jokovića koji je od četvrtka, kako su kazali, “autor viralnog komentara da mu ne pada na pamet da izučava nikakve ekonomske modele i teorije”, doprinijela je Popović, pa je kao posljedica toga žrtvovanje sjajnog profesionalca i vrhunskog ljekara Mitrovića klasičan osvetnički akt SNP-a.

“Ovakvi potezi u kontinuitetu potvrđuju da pojedinci iz Vlade, kad su već lišeni sposobnosti da daju rješenja za nagomilane društvene probleme, obavljanje najviših državnih funkcija doživljavaju isključivo kao sredstvo za politički obračun i revanšizam prema svakome ko je sposoban i kadar da stvara društvenu korist”, navodi se u reagovanju.

Oni su naveli da, s obzirom da je informacija o smjeni Mitrovića zvanično potvrđena, javnosti će biti vrlo lako objasniti da on nije smijenjen zbog lošeg rada, jer iza sebe ima sjajne rezultate.

“Za svega 18 mjeseci njegovog mandata u nikšićkoj bolnici, kao drugoj po značaju zdravstvenoj ustanovi u zemlji, postignuta su značajna unapređenja na svim poljima, a naveli smo samo jedan mali dio njih”, istakle su Demokrate.

Demokrate su ocijenile da će Šćekić morati javnosti da pojasni kako i zbog čega je smijenjen čovjek koji je na pun mandat izabran po konkursu.

Oni su poručili da već sada garantuju da ni minalno valjane razloge za to neće imati.

“Ali, jedno je sigurno, ako smjena ljekara i humaniste Marka Mitrovića zaista bude konačna, to će značiti potvrdu da ova Vlada ne želi na javnim funkcijama niti jednog pojedinca koji zna, umije, može i stvara korist za javno dobro”, dodaje se u reagovanju.

