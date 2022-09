Potpisivanje peticije CPC na Trgu nezavisnosti

Podgorica, (MINA) – Peticiju Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) kojom se traži da se crkve, manastiri, kulturna dobra i crkveno zemljište ponovo upišu u vlasništvo Crne Gore, građani do nedjelje mogu potpisati na Trgu nezavisnosti u Podgorici.

Iz CPC su kazali da peticijom građani i vjernici CPC traže od državnih organa da omoguće toj crkvenoj zajednici da “ponese svoj krst” kao nasljednica crkve, koja je u Ustavu kraljevine Crne Gore iz 1905. godine imenovana i statusno definisana rečenicom “Crnogorska je crkva autokefalna”.

“I da se nezakonito upisane crnogorske crkve, manastiri, kulturna dobra i crkveno zemljište u vlasništvo Srpske crkve, odnosno, Srbije, ponovo upišu u vlasništvo države Crne Gore“, dodali su iz CPC.

Kako su kazali, kralj Aleksandar Karađorđević dekretom, 17. juna 1920. godine, protivustavno je ukinuo Crnogorsku crkvu, a Crna Gora do danas nije se koristila pravom da CPC povrati status domicilne crkve.

„Peticiju ćemo proslijediti nadležnim međunarodnim i domaćim institucijama i javno i masovno manifestovat zahtjeve iz peticije na cijelom crnogorskoj teritoriji“, naveli su iz CPC.

Pult će biti postavljen od deset do 21 sat.

Iz CPC su dodali da se peticija može potpisati i elektronskim putem, na linku https://docs.google.com/forms/d/1qNBY2cozwMTm2atE93qckGLvFLxh007d6fAAhDCptxk/edit .

