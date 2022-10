Posvećeni decentralizaciji i osnaživanju sistema lokalne samouprave

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) potpuno je posvećeno procesu decentralizacije i osnaživanju sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori, rekao je resorni ministar Maraš Dukaj.

Iz MJU su kazali da je Dukaj danas boravio u posjeti Cetinju, gdje se sastao sa gradonačelnikom Prijestonice Nikolom Đuraškovićem.

Dukaj i Đurašković su, kako se navodi, razgovarali o aktuelnim projektima, kao i budućim planovima u oblasti reforme javne uprave sa fokusom na unapređenje pružanja usluga građanima.

“Dukaj je kazao da je MJU potpuno posvećeno procesu decentralizacije i osnaživanju sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori”, kaže se u saopštenju.

Dukaj je naveo da preduzimaju aktivnosti u cilju poboljšanja funkcionisanja i održivosti jedinica lokalne samouprave, kako bi se obezbijedilo efikasno pružanje usluga građanima, i produbljivanju saradnje i rješavanju problema koje opterećuju rad lokalnih samouprava.

“On je istakao da u ostvarivanju tog cilja moramo zajednički usmjeriti svoje aktivnosti za dobrobit građana i Prijestonice”, navodi se u saopštenju.

Dukaj je rekao da će vrata MJU uvijek biti otvorena u pogledu uspostavljanja uprave okrenute ka građaninu i reformi javne uprave.

Đurašković je upoznao Dukaja sa aktuelnim razvojnim projektima i budućim planovima koji su funkciji efikasnijeg i kvalitetnijeg rada Prijestonice i pružanja boljih usluga građanima.

„Nastojimo da unaprijedimo uslove za rad naših zaposlenih i cilj svih aktivnosti lokalne uprave i službi je da u koordinaciji sa svim drugim organima i institucijama, doprinesemo stalnom poboljšanju kvaliteta života građana Cetinja“, rekao je Đurašković.

Na sastanku je, kako se dodaje, bilo riječi o digitalizaciji javne uprave, reformi zakonodavstva u oblasti lokalne samouprave i drugim temama.

