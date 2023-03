Posvećeni decentralizaciji i osnaživanju sistema lokalne samouprave

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo javne uprave (MJU) posvećeno je procesu decentralizacije i osnaživanju sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori, kao i reformi javne uprave u cilju stvaranja efikasnije i ekonomičnije uprave okrenute ka građanima, saopštio je resorni ministar Maraš Dukaj.

Kako su kazali iz MJU, Dukaj je sa saradnicima danas boravio u radnoj posjeti opštini Tivat.

Navodi se da je tokom sastanka sa predsjednikom opštine Tivat Željkom Komnenovićem razgovarano o funkcionisanju ove opštine i o modalitetima za unapređenje saradnje sa resornim ministarstvom.

Dukaj je kazao da je Ministarstvo posvećeno procesu decentralizacije i osnaživanju sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori kao i reformi javne uprave u cilju stvaranja efikasnije i ekonomičnije uprave okrenute ka građanima.

“Ministarstvo javne uprave u kontinuitetu radi na produbljivanju saradnje i rješavanju problema koje opterećuju rad lokalnih samouprava”, istakao je Dukaj.

Kako je kazao, jedan od prioriteta je i digitalizacija na lokalnom nivou.

“Naše kolege iz Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise aktivno rade na dostizanju ovog prioriteta i otvoreni su za saradnju i podršku u procesu digitalizacije na lokalnom nivou“, kazao je Dukaj.

Komnenović je pozdravio inicijativu Dukaja za sastanak i prezentovao prioritete i izazove Opštine Tivat.

“Sagovornici su se složili da je veoma važna direktna komunikacija izmedju organa državne uprave i lokalnih samouprava,kao i da će obje strane težiti da u budućem radu primjenjuju temeljne i konkretne aktivnosti za dobrobit države i gradjana Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Dukaj je danas sa saradnicima boravio i u radnoj posjeti opštini Herceg Novi i sastao se sa predsjednikom Opštine Stevanom Katićem.

Kako se navodi, Dukaj i Katić razgovarali su o izazovima u oblasti reforme javne uprave sa akcentom na unapređenju pružanja elektronskih usluga i konkretnim pitanjima koja su trenutno u fokusu interesovanja lokalne i državne uprave.

Dukaj je rekao da je MJU formiralo radnu grupu sa zadatkom da izradi Analizu funkcionisanja sistema lokalne samouprave.

Kako je naveo, ta radna grupa treba da obezbijedi jasne dokaze za svrsishodnu decentralizaciju koja će doprinijeti demokratizaciji društva, odgovornosti, efikasnosti, pružanju usluga koje će obezbijediti kvalitetan život građanima u lokalnoj zajednici.

Dukaj je rekao da je delegacija MJU posjetila Opštinu Herceg Novi kako bi razmijenili stavove o aktuelnoj situaciji, sagledali dostignuća, razmotrili buduće projekte.

Prema njegovim riječima, poseban akcenat bio je na izazovima, kako bi ih zajednički lakše prevazišli.

“MJU će, u skladu sa djelokrugom rada dati punu podršku opštini Herceg Novi u pravcu daljeg i intenzivnijeg razvoja u cilju efikasnog pružanja usluga građanima”, rekao je Dukaj.

Prema njegovim riječima, kada lokalne samouprave preuzmu aktivnu ulogu u uvođenju promjena, doći će do razvoja elektronskih usluga i drugih povoljnosti za građane.

Katić je, kako se navodi, pohvalio preuzete korake MJU, i istakao zadovoljstvo zbog bolje buduće saradnje lokalnih samouprava i MJU.

On je zahvalio Dukaju na inicijativi za susret i iskazanoj spremnosti za nastavak konstruktivne saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS