Postignuti značajni pomaci iz Nacionalne strategije održivog razvoja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je postigla značajne pomake iz Nacionalne strategije održivog razvoja u proteklih pet godina, ali je neophodno fokusirati se na one koji su od suštinskog značaja za dalji razvoj društva.

To proizilazi iz drugog dobrovoljnog nacionalnog izvještaja (DNI) kojeg je danas Vlada usvojila na sjednici.

Kako je saopšteno, (DNI) je prvi zvanični presjek stanja sprovođenja ciljeva održivog razvoja (COR) definisanih agendom Ujedinjenih nacija (UN) za održivi razvoj do 2030. godine (Agenda 2030).

“To je ujedno i prvi zvanični presjek stanja sprovođenja Nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine, kroz koju su nacionalizovani zahtijevi definisani Agendom 2030”, kazali su iz Vlade.

Izvještaj je rađen uz koordinaciju i stručni doprinos Kancelarije za održivi razvoj, a kroz sveobuhvatnu podršku sistema UN-a u Crnoj Gori.

Drugi DNI daje ocjenu stanja za svih 17 COR definisanih agendom 2030, a posebna pažnja je stavljena na implementaciju ciljeva: 1 – svijet bez siromaštva; 4 – obrazovanje; 5 – rodnaravnopravnost; 14 i 15 biodiverzitet mora i kopna; 17 – partnerstva za razvoj.

“Nalazi Izvještaja potvrđuju da su posljednjih pet godina postignuti značajni pomaci kod više zadataka COR koji su bili u fokusu, ali da se Crna Gora i dalje suočava sa brojnim izazovima”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno iz Vlade, s tim u vezi treba utvrditi i fokusirati se na realizaciju prioritetnih ciljeva i zadataka, na one kod kojih se zaostaje, ali prije svega na one koji su od suštinskog značaja za dalji razvoj društva i kod kojih je sinergiija sa zahtjevima iz procesa pridruživanja EU najsnažnija.

“Za precizniju i pouzdaniju ocjenu stanja, neophodno je unaprijediti sistem izvještavanja o sprovođenju Nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je neophodno unapređenje statističkog sistema i razvijanje podataka, uvođenje novih indikatora, kako bi na osnovu presjeka stanja mogli kreirati buduće aktivnosti u okviru razvojnih politika.

“Potrebno je raditi na ostvarivanju većeg stepena finansiranja politika održivog razvoja, na principima kao što su privatno-javna partnerstva, kao i veće korišćenje mehanizma zagađivač plaća i primjene kaznene politike”, kaže se usaopštenju.

Navodi se da su kroz ovaj izvještaj uključeni svi akteri društva “na način da ne ostavimo nikoga iza sebe, a posebnu pažnju smo poklonili mladima”.

Dodaje se da je u okviru izvještaja za pojedine ciljeve dat je i originalni osvrt NVO sektora.

“Međutim neophodno je i dalje unapređenje koordinacije, uključivanje svih aktera kako bi se čulo mišljenje javnosti. Kroz institucionalni aranžman Kancelarije za održivi razvoj i Nacionalnog savjeta za održivi razvoj, ovo je moguće i dostići”, navodi se u saopštenju.

Iz Vlade du rekli da je na sjednici donijeta Uredba o kriterijumima za raspoređivanje radnih mjesta policijskih službenika i zvanjima u kojima se mogu vršiti poslovi tih radnih mjesta.

Navodi se da je u skladu sa novim Zakonom o unutrašnjim poslovima, Uredbom je izvršeno razdavajanje radnih mjesta policijskih službenika od policijskih zvanja.

“To će doprinijeti da jedno radno mjesto može da pokriva službenik sa različitim policijskim zvanjima, čime će se stvoriti uslov za veću transparentnost i konkurenciju kod popunjavanja radnih mjesta”, dodaje se u saopštenju.

Stupanjem na snagu te Uredbe, kako su kazali iz Vlade, stvaraju se uslovi za nastavak procesa reforme i donošenje novog akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova.

Vlada je usvojila i Informaciju o primjeni instituta Kadrovskog planiranja u 2022. godini.

Imajući u vidu činjenicu da je početna osnova za donošenje Kadrovskog plana akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i obavezu donošenja novih akata za 18 ministarstva, iz Vlade su rekli da se u narednom periodu se očekuje prvo donošenje tih akata.

Dodaje se da nakon toga slijedi i donošenje kadrovskih planova organa državne uprave i službi Vlade i popuna radnih mjesta u skladu sa njima.

Navodi se da je Vlada podržala predloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu i Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore koje su Skupštini Crne Gore podnijeli poslanici Daliborka Pejović, Miloš Konatar, Dragan Ivanović, Draginja Vuksanović Stanković i Amer Smailović.

“Prilikom zauzimanja ovakvog stava, Vlada je imala u vidu da se predlozima ovih zakona stvaraju neophodne normativne pretpostavke za povećanje nivoa decentralizacije”, kaže se u saopštenju.

Na sjednici je donijeta Uredba o izmjeni Uredbe o Vladi Crne Gore.

“Izmjena Uredbe proizilazi iz potrebe usklađivanja sa novom organizacijom državne uprave kojom je definisano da djelokrug Kancelarije za evropske integracije iz Kabineta predsjednika Vlade prelazi u Ministarstvo evropskih poslova”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS