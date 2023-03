Posljednji čas da se kaže stop nasilju nad djecom

Podgorica, (MINA) – Institucije sistema ne smiju više da dozvole da još neko dijete bude žrtva vršnjačkog nasilja i zato je važno da predstavnici nadležnih državnih organa zajedno definišu korake u cilju suzbijanja te pojave, poručeno je sa protesta Udruženja Roditelji.

Na Trgu nezavisnosti u Podgorici, u organizaciji te nevladine organizacije, održan je protest zbog nasilja među djecom i mladima.

Protestu su prisustvovali premijer Dritan Abazović i ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, kao i poslanik Socijaldemokrata Boris Muguša i veliki dio predstavnika iz nevladinog sektora.

Istim povodom je organizovan i protest u Baru, na Trgu Vladimira i Kosare.

Izvršna direktorica Udruženja roditelji Kristina Mihailović kazala je da je presudno važno da predstavnici svih nadležnih zajedno definišu naredne korake.

“Smatramo bespotrebnim u ovom trenutku procjenjivanje da li nasilja ima više ili manje, jer svi živimo u ovoj zemlji i znamo sa čim se svakodnevno susrijećemo, zbog čega je važno promijeniti načine uticanja na ovu problematiku i prestati tražiti opravadanja, odnosno prebacivati krivicu na drugu stranu”, kazala je Mihailović, prenosi PR Centar.

Ona je poručila da su odgovorni svi i da zato i treba donijeti mjere koje se odnose na sve, i obavezno nadzirati njihovu primjenu.

Mihailović je istakla da bez nadzora primjene ništa neće biti promijenjeno.

“Zato predlažemo hitnu sjednicu Savjeta za prava djeteta o mjerama prevencije i suzbijanja nasilja među i nad djecom u Crnoj Gori, uvođenje novih vaspitnih mjera za počinioce i sistema nadzora njih i njihovih porodica i definisanje socijalnih usluga i servisa podrške za žrtve nasilja i njihove porodice”, navela je Mihailović.

Ona je predložila defisanje socijalnih usluga i programa postupanja sa počiniocima nasilja i njihovim roditeljima/starateljima, izmjenu zakonske regulative na način da jasno definiše odgovornost roditelja/staratelja, nadzor i kazne za njihovo nepostupanje.

Mihailović je predložila i uspostavljanje sistema nadzora i kontrole rada nadležnih institucija – posebno uprava škola, i centara za socijalni rad, policije, tužilaštva, sudstva.

“Pojačan nadzor policije i svakodnevni obilazak i prisustvo policajaca u blizini škola, početak rada zaštitara u školama i uspostavljanje sistema video nadzora u svakoj školi i njihovim dvorištima, kao i ponovno uspostavljanje i primjena Programa za suzbijanje vršnjačkog nasilja i vandalizma u školama”, istakla je Mihailović.

Ona je poručila i da je neophodno sistemsko rješenje koje će obezbijediti veći broj stručnih radnika u školama – psihologa, pedagoga, socijalnih radnika koji će biti podrška mentalnom zdravlju djece i mladih.

“Sistemsko rješenje koje će obezbijediti veći broj stručnih radnika na lokalnom nivou u savjetovalištima/centrima za mentalno zdravlje, koji će pružati psiho-socijalu podršku djeci i mladima”, kazala je Mihailović.

Prema njenim riječima, potrebno je i usvajanje podzakonskih propisa i početka primjene novih odredbi Krivičnog zakonika koje se odnose na počinioce djela protiv polne slobode maloljetnika (uspostavljanje registra, sistema nadzora počinilaca).

“Ovo su mjere koje smatramo ključnim, a očekujemo i da predstavnici institucija i prosvjetni i stručni radnici daju svoj doprinos predlozima na osnovu iskustva u radu. Ne smijemo da dozvolimo da još neko dijete nastrada da bismo reagovali”, poručila je Mihailović.

Tokom protesta je poručeno da je posljednji je čas da se kaže stop nasilju nad djecom.

Organizatori protesta su kazali da najglasnije traže bezbjedne škole, bezbjedne ulice, strože kazne za počinioce , dodatne vaspitne mjere, odlučne akcije nadležnih, odgovornost porodice i institucija.

Predsjednica Upravnog odbora Unije srednjoškolaca, Lana Lješković, rekla je da strašno da se u 21 vijeku dešavaju ovakve stvari i da se nekontrolisano odvijaju, bez rješenja i odgovora institucija i nadležnih organa.

„Smatramo da treba vratiti psihologe u škole, da treba edukavati više nastavni kadar i roditelje. Pozivam vas da razmislite o ovome što se dešava u našoj državi“, kazala je Lješković.

Profesor biologije Petar Špadijer kazao je da ukupna društvena klima forsira nasilje.

„Najlakše je za sve oblike vršnjačkog nasilja optužiti škole kada god nemamo hrabrosti i znanja da prstom uperimo u prave adrese“, poručio je Špadijer.

On je rekao da su apelovali i da se vrati školski policajac.

“Odgovor policije je bio da nemaju ljudstva, a kasnije da ne znaju ko bi ih plaćao. Moram da ponovim rečenicu koju je nekad Evropa poslala crnogorskim zvaničnicima, a ona glasi: „Dosta je akcionih planova, radite nešto”, zaključio je Špadijer.

Psiholog Radoje Cerović kazao je da današnji protest nije protiv “prirode”, već protiv institucija koje ne mogu da na nivou elementarnog arbitra garantuju poštovanje pravila.

„Mi te arbitre, institucije, nemamo suštinski razloga da poštujemo i to djeca osjećaju. Oni osjećaju nedostatak autoriteta, srozavanje na najniži mogući nivo svih onih koji bi trebalo da budu uzori”, rekao je Cerović.

On je ocijenio da je sistem tako napravljen da je između nastavnika i djece stvoreni neprijatelji.

Kako je kazao, stvoren je sistem u kojem je uticaj pedagoga, nastavnika, direktora, mnogo daleko od mogućnosti da utiče na „mali prst mog ponašanja, a kamoli na to da prihvatim drugog i razmišljam o posljedicima prije nego bih ga udario“.

Prema riječima Cerovića, svi koji misle da će problem biti riješen ako se pozovemo na čast i tradiciju, moraju da se sjete da je to bilo rješenje u srednjem vijeku.

„Rješenje su institucije, kredibilitet, poštovanje pravila, i zato vjerujem, ako postoji nešto što bih volio da bude zajednička poruka, to je: evropske institucije, vladavina prava i suštinski kredibilan obrazovni sistem“, poručio je Cerović.

Glumica Branka Femić poručila je da potrebno svi glasno kažu da neće da ćute na bilo koji oblik nasilja.

„Najveća odgovornost je na političarima koji treba da prestanu da stvaraju atmosferu neprijateljstva i da rade svoj posao kako bi smo imali zdravo okruženje za odrastanje naše djece“, poručila je Femić.

Adžić je novinarima kazao da je evidento da sistem ima dugogodišnje probleme i da se nekad sporo i neadekvatne sankcije za bilo kakavu vrstu nasilja.

„Loše je što je povod okupljanja bio taj nemili događaj, ali je dobro da su ljudi reagovali, da su poslate ovakve poruke, kako bi alarmirali sve ljude koji jesu donosioci odluka, kako bi postupali strože“, rekao je Adžić.

Nakon protesta na trgu okupljeni su otišli do zgrade Vlade, a predstavnici organizatora protesta predali su Abazoviću kućice u kojima su navedeni njihovi zahtjevi i pisma roditelja.

