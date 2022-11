Poslanici sa ekspertima Venecijanske komisije o Ustavnom sudu

Podgorica, (MINA) – Predstavnici poslaničkih klubova vlasti i opozicije razgovaraće danas sa ekspertima Venecijanske komisije o izboru sudija Ustavnog suda i zakonu o predsjedniku.

Kako prenosi Portal RTCG, sastanak će biti održan u onlajn formatu.

Predsjednica Venecijanske komisije Kler Bazi Malori nedavno je ukazala na hitnost izbora sudija Ustavnog suda.

Venecijanska komisija najavila je ranije da će do polovine decembra dati stručno mišljenje na zakon o predsjedniku.

