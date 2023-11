Poplavljene prostorije hitne pomoći u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Prostorije hitne pomoći u Tivtu poplavljene su danas usljed obilnih padavina, kazao je direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć (ZHMP) Vuk Niković.

“Dok aktuelni menadžment ZHMP radi na projektu adaptacije jedinice u Tivtu, koja nije obnovljena od osnivanja Zavoda, prostorije hitne pomoći u ovoj primorskoj opštini danas su poplavljene”, rekao je Niković.

On je, u izjavi dostavljenoj medijima, naveo da medicinski tim jedinice ZHMP u Tivtu, uz pomoć gradskih službi, izbacuje vodu iz objekta.

“Služba zaštite i spašavanja Tivta riješiće problem kratkoročno, postavljanjem zaštitne barijere kako voda ne bi prodirala u prstorije, a odvodi u okolini biće otčepljeni isanirani”, rekao je Niković.

Prema njegovim riječima, to nije prvi put da voda prodire u prostorije jedinice koja se nalazi u sklopu Doma zdravlja u Tivtu, što otežava pružanje hitne medicinske pomoći.

Niković je kazao da će, nakon adaptacije prostora koji će biti prilagođen standardima hitne medicinske pomoći, problem biti u potpunosti otklonjen.

