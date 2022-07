Popa: 13. jul simbolizuje slobodu, jednakost i zajedništvo

Podgorica – (MINA) – Dan državnosti Crne Gore – 13. jul, simbolizuje slobodu, jednakost i zajedništvo, kazala je ambasadorka Evropske unije (EU) Oana Kristina Popa.

Ona je na Tviteru /Twitter/ čestitala Dan državnosti.

“Dan koji simbolizuje slobodu, jednakost i zajedništvo. Hajde da radimo na tim vrijednostima zajedno kako bi uveli Crnu Goru tamo gdje pripada – u EU”, poručila je Popa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS