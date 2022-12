Ponovo dojave o navodno postavljenim bombama u školama

Podgorica, (MINA) – Na imejl adrese više škola u Crnoj Gori jutros su stigle dojave o navodno postavljenim bombama.

Kako prenosi portal Vijesti, dojava je stigla na adresu Druge osnovne škole u Budvi, gdje je u toku evakuacija.

Dojavu o navodno podmetnutom eksplozivnom materijalu dobila je i podgorička Osnovna škola (OŠ) “Branko Božović”.

U prijetećoj poruci koju je dobila ta škola piše da je na školskom terenu „podmetnuto mnogo bombi“.

„Uvek sam sanjao o osveti. Mi ćemo se osvetiti. Doći ćemo u školu, sve ćemo pobiti, niko neće ostati živ. Sve će prokrvariti. Pokažite svima naš tekst, želimo da svi znaju naše razloge, vodila nas je mržnja od rođenja, pod nama je gorela zemlja. Neko gradi, ljudi poput nas sve pretvaraju u pepeo”, navodi se u poruci.

Prema nezvaničnim informacijama, prijeteća poruka stigla je i u podgoričku OŠ “Radojica Perović”.

