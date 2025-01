Poljska snažno podržava evropsku perspektivu Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Poljska snažno podržava Crnu Goru u procesu evropskih integracija, poručila je otpravnica poslova u Ambasadi Poljske Malgožata Lakota Miker, dodajući da je Evropska unija (EU) prepoznala potrebu za pristupanjem novih članica i pokazala da se trud i posvećenost cijene.

Lakota Miker je u intervjuu za Eurokaz kazala da Poljska podržava proširenje EU na zemlje Zapadnog Balkana.

„Oduvijek je bila zagovornik toga, ali pod jednim uslovom – mora biti vidljiva volja zemalja koje teže članstvu i njihov pojedinačni napredak“, rekla je Lakota Miker.

Ona je navela da je, među zemljama u regionu, Crna Gora ostvarila najveći napredak u evroatlantskim integracijama.

„Crna Gora je svojim učešćem u tekućim pregovorima, brojem sastanaka i razgovora održanih na najvišem nivou u Briselu, kao i konsultacijama u Podgorici, poslala jasan signal da svoju budućnost ne vidi van zajednice država i naroda kakva je EU“, kazala je Lakota Miker.

Prema njenim riječima, junska Međuvladina konferencija bila je dodatni impuls za to.

„Pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) postao je sinonim za evropsku perspektivu“, navela je Lakota Miker.

EU je, kako je istakla, pokazala da se cijeni trud i posvećenost.

Lakota Miker je kazala da je Poljska, tokom prvog predsjedavanja Savjetom EU, podržala Hrvatsku na njenom putu ka Uniji.

„Danas ne možemo zamisliti da Crna Gora neće biti u EU u narednim godinama. Vjerujemo da će iskoristiti priliku koja joj se pružila. Tim više što je EU promijenila pristup, otvorila se dijalogu i prepoznala potrebu za pristupanjem novih članica“, istakla je Lakota Miker.

Ona je rekla da je Crna Gora jedna od najmlađih zemalja u Evropi, koja se bori sa brojnim problemima, korupcijom, organizovanim kriminalom i problemima u pravosudnom sistemu.

Kako je kazala Lakota Miker, u pozitivnom izvještaju Evropske komisije o proširenju, objavljenom 30. oktobra prošle godine, pozitivno su ocijenjeni napori Crne Gore.

„Crna Gora je za samo 12 mjeseci povratila povjerenje EU, ispunila privremene kriterijume za poglavlja 23 i 24, dobila prvi IBAR u istoriji EU, postala prva zemlja kandidat koja je pristupila SEPA, obezbijedila odobrenje Reformske agende u iznosu od preko 380 miliona EUR i organizovala dvije međuvladine konferencije“, navela je Lakota Miker.

Prema njenim riječima, to je razlog za ponos, ali i znak da se ne smije suzdržati od akcije.

Navodeći da je „Bezbjednost, Evropo” slogan poljskog predsjedavanja EU, Lakota Miker je rekla da na to Crna Gora trenutno treba da se fokusira.

„Već duže vrijeme suočena sa stranim uticajem, podložna miješanju trećih zemalja i dezinformacijama, treba da brine o sigurnosti svojih građana“, kazala je Lakota Miker.

Ona je poručila da Crna Gora dijalogom i razumijevanjem treba da obezbijedi rješavanje svih spornih pitanja, kako u kontaktima sa susjedima, prije svega Hrvatskom, tako i na crnogorskoj političkoj sceni.

Upitana kakav će biti dalji evropski put regiona, posebno Crne Gore, u svjetlu svih trenutnih kretanja u EU i očekivanja koje Unija ima od zemalja regiona, Lakota Miker je ponovila da Poljska vidi Zapadni Balkan u EU, ali naglašava da ne postoje prečice do EU.

„Treba se fokusirati na sprovođenje odgovarajućih reformi, njegovati dobre odnose sa susjednim zemljama i prilagoditi se zajedničkoj vanjskoj i bezbjednosnoj politici EU“, kazala je Lakota Miker.

Ona je poručila da su, u pogledu reformi, izuzetno važne one koje se odnose na vladavinu prava, pravosuđe, borbu protiv korupcije i funkcionisanje demokratskih institucija.

„Naročito sada, kada je svijet razderan sukobima, izgradnja dobrih odnosa sa okruženjem i regionalna saradnja treba da budu od ključnog značaja“, dodala je Lakota Miker.

Ona je, odgovarajući na pitanje da li očekuje da će EU nastaviti da snažno podržava reforme u oblasti vladavine prava u Crnoj Gori, kazala da one predstavljaju osnovu procesa pristupanja.

Prvi klaster se, kako je podsjetila, otvara kao prvi i zatvara kao posljednji.

Lakota Miker je navela da se vladavina prava u Crnoj Gori odnosi na pitanja kao što su nezavisnost pravosuđa, borba protiv korupcije, organizovanog kriminala, obezbjeđivanje slobode medija i osnovnih prava.

„EU će svakako podržati Crnu Goru u reformama u ovoj oblasti, jer su one, kao što znamo, jedan od najvažnijih prioriteta zemlje“, kazala je Lakota Miker.

Ona je dodala da, tokom procesa pristupanja, sve reforme i poteze vlasti u toj oblasti pomno prate Evropska komisija i države članice.

„U posljednje vrijeme uočene su promjene koje se odnose na izbor i imenovanje sudija, izbor sudija u Sudskom savjetu, skraćivanje vremena rješavanja sudskih predmeta i radnje na suzbijanju korupcije u pravosuđu“, navela je Lakota Miker.

Ona je rekla da je ojačana saradnja između organa gonjenja i pravosuđa i da su uvedeni stroži propisi koji se odnose na krivična djela trgovine ljudima, drogom i oružjem.

Prema riječima Lakote Miker, nastavak ovih aktivnosti i efikasnija implementacija usvojenih reformi biće odlučujući za postizanje evropskih standarda i ubrzanje procesa pristupanja.

„Poljska će svakako podržati crnogorske reforme u oblasti vladavine prava, koje su ključne za državu i svakako će biti tema razgovora naših ministara“, poručila je Lakota Miker.

Ona je istakla da se odnosi između Poljske i Crne Gore opisuju kao veoma dobri i prijateljski i da ih odlikuju međusobno poštovanje, zajednički interesi i želja za jačanjem stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

„Poljska, kao članica EU i NATO-a, aktivno podržava Crnu Goru u njenom procesu evropskih integracija i sarađuje sa Crnom Gorom u okviru Sjevernoatlantske alijanse, dijeleći iskustva u vezi sa modernizacijom oružanih snaga i učestvujući u zajedničkim vojnim vježbama“, navela je Lakota Miker.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS