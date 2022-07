Policija umjesto građane, obezbjeđivala ekstremiste

Podgorica, (MINA) – Policija je umjesto građane, danas u Nikšiću obezbjeđivala ekstremiste, kazali su iz Socijaldemokrata (SD).

U Nikšiću je večeras policija upotrijebila suzavac kako bi spriječila sukob dvije grupe građana, koje su se okupile da obilježe Dan državnosti u tom gradu, javio je portal RTCG.

U tom pokušaju, došlo je do sukoba policije i građana, koji su se okupili na Trgu slobode u Nikšiću.

“Umjesto da spriječi prolazak grupa čiji su očigledni cilj bili incidenti, ona ih propušta na proslavu. Ali zato su tokom ustoličenja 5. septembra znali da bace na Crnogorce svaki suzavac koji su imali na lageru”, naveli su iz SD-a.

Iz te stranke su upitali jesu li se takva pomirenja spremala.

“Pomirenja u kojima građani Crne Gore u sopstvenoj državi ne mogu da proslave jedan od najvećih praznika? Jer vaše pomirenje znači: nema Crnogoraca-nema problema”, kaže se u saopštenju.

Iz SD-a su naveli da se Crna Gora 13. jula 1941. borila protiv okupatora puškom, i upisala se na svijetlu stranu istorije.

“13. jula 2022. borimo se protiv okupatorske politike Abazovića, i nemajte nikakve sumnje da ćete i vi i dobronamjerni građani završiti kao te 41. – oni na slavnim, a vi na mračnim stranicama istorije. Dosta je bilo”, poručili su iz SD-a.

