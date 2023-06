Policija da poboljša odgovor na krađe motornih vozila

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija treba da poboljša odgovor na krađe motornih vozila, ocijenili su iz Savjeta za građansku kontrolu rada policije.

Iz tog tijela su saopštili da im se građanin V.V. obratio pritužbom zbog postupanja policije po prijavi da mu je 30. avgusta 2021. godine u Kotoru ukradeno privatno motorno vozilo marke Golf pet.

Iz Savjeta su kazali da su se u vozilu nalazila dječija kolica, garderoba, igračke, kao i poslovna dokumentacija.

“Građanin V.V. je ukazao Savjetu da je policija istog dana kontrolisala ukradeno vozilo u Nikšiću, ali nije preduzela očekivane mjere i radnje, čak ni u odnosu na činjenicu da su se registarske tablice umjesto na vozilu nalazile u gepeku”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Savjet zahvalio Odjeljenju bezbjednosti (OB) Kotor i Centru bezbjednosti (CB) Nikšić na komunikaciji i saradnji koja je ostvarena pri radu na tom predmetu.

Savjet je zbog toga, kako se dodaje, i javno pohvalio načelnika OB Kotor Veljka Kneževića.

Savjet preporučio svim građanima koji su vlasnici motornih vozila, ili istima upravljaju po bilo kojem osnovu, da saobraćajnu dozvolu za registrovano vozilo ne ostavljaju u vozilu, nego je uvijek nose sa sobom i imaju pri sebi sa ličnim dokumentima.

“Ta preventivna mjera, uz mnoge druge, bi mogla da pomogne, kod neovlašćenog korišćenja odnosno krađe motornog vozila”, poručili su iz Savjeta.

Kako se navodi, slučaj građanina V.V. jasno je ukazao da je osoba koja je otuđila njegovo privatno motorno vozilo, ubrzo nakon krađe, kontrolisana od saobraćajne policije.

“Ali je, uz svoju vozačku dozvolu, postupajućim policijskim službenicima dao na uvid i saobraćajnu dozvolu od vozila koju je zatekao u vozilu prilikom njegovog otuđenja”, dodaje se u saopštenju.

Iz Savjeta su ukazali da ovlašćenje za upravljanje tuđim motornim vozilom nije predmet kontrole policijskih službenika po Zakonu o unutrašnjim poslovima i Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

“Posjedovanje ovlašćenja za policijske službenike nije obavezan dokument koji se treba posjedovati prilikom kontrole saobraćaja pa za neposjedovanje istog nije predviđena, niti se može izreći sankcija”, rekli su iz Savjeta.

Kako su naveli, slučaj građanina V.V. ukazao je da iako je “imao sreće” da osoba koja mu je otuđila vozilo, bude i kontrolisana istog dana u saobraćaju dok je upravljala ukradenim vozilom, postupajući policijski službenici nijesu pitali za ovlašćenje za upravljanje tuđim vozilom.

Na to ih, kako su pojasnili službenici, i ne obavezuju propisi, već su se vodili pretpostavkom da je vozilo dobijeno na korišćenje od vlasnika.

“Savjet je ocijenio da iskustvo gospodina V.V, kao i vjerovatno brojnih drugih građana, jasno ukazuje da odgovor Uprave policije na krađe motornih vozila nije adekvatan i dovoljno efikasan”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Savjet naročito prepoznao nepostojanje odgovarajuće djelotvorne i funkcionalne evidencije/aplikacije Uprave policije na nacionalnom nivou, o ukradenim motornim vozilima, koja bi naročito bila korisna kod saobraćajnih kontrola.

“U prilog tome ide sljedeća, nesporna, činjenica: krađa motornog vozila prijavljena je 31. avgusta 2021. godine u osam sati u Kotoru, a ukradeno motorno vozilo je kontrolisano u saobraćaju istog dana u 20 sati i 45 minuta u Nikšiću”, kaže se u saopštenju.

Iz Savjeta su kazali da Uprava policije vodi različite evidencije, posebno o građanima, za koje tvrdi, iako su neke upitne zakonitosti, da su joj korisne za uspješan rad.

“Ova aplikacija bi naročito mogla biti korisna jer bi pomogla da svakom policijskom službeniku koji obavlja kontrolu saobraćaja bude blagovremeno i u pravo vrijeme dostupan podatak da li se traga za vozilom koji je predmet kontrole”, rekli su iz Savjeta.

Oni su istakli da bi, da je takva aplikacija postojala, službenici Interventne jedinice CB Nikšić koji su zaustavili i kontrolisali ukradeno vozilo utvrdili da kontrolisana osoba neovlašćeno upravlja tim vozilom i isto bi, još tada, vratili vlasniku V.V.

“Savjet je ocijenio da Uprava policije nije blagovremeno i na dovoljno efikasan način distribuirala podatak o traganju za otuđenim vozilom. Ovu ocjenu u potpunosti potvrđuje dostupna policijska službena dokumentacija”, istakli su iz Savjeta.

Kako su rekli, postojeći važeći režim raspisa o traganju za otuđenim vozilima treba poboljšati, kako kroz razvijanje preporučene aplikacije, tako i kroz pružanje detaljnije instrukcije kako sprovosti kontrolu vozila i osoba u saobraćaju.

Iz Savjeta su kazali da, iako je otuđenje motornog vozila blagovremeno prijavljeno, do postupajućih policijskih službenika nije došla ta informacija ili je nijesu zatražili.

“Zbog čega su, nepotrebno, po oštećenog nastupile još štetnije posljedice, koje i danas traju, a koje je blagovremena i profesionalna reakcija policijskih službenika mogla da spriječi odnosno zaustavi”, rekli su iz Savjeta.

Oni su preporučili Upravi policije da, ukoliko to već nije riješeno na drugačiji način ili postupke, sa građaninom V.V. pokuša postići sporazum o odgovarajućem obeštećenju.

“Takav pristup bi poboljšao profesionalnu odgovornost i postupanje, a doprinio bi povjerenju javnosti”, zaključili su iz Savjeta.

