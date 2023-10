Policija će snimati protest ispred Skupštine

Podgorica, (MINA) – Uprava policije snimaće protest koji će biti održan sjutra ispred Skupštine Crne Gore.

Kako je saopšteno, policija će od 16 do 23 sata snimati javno okupljanje u pokretu u organizaciji Foruma slobodnih građana Luča, koje će biti održano u Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog kod spomenika Kralja Nikole – ispred Skupštine.

Iz policije su kazali da po potrebi snimanje može biti i produženo.

Oni su naveli da će, zbog najavljenog javnog okupljanja, od 17 do 22 sata biti zatvorene ulice od Starog grafičkog do Stare zgrade Vlade i od hotela Nikić do ulice Slobode.

Navodi se da će zatvoreno biti i od Karađorđeve do ulice Slobode, kao i Bulevar Stanka Dragojevića do Bulevara Ivana Crnojevića.

