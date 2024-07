Policajcima tokom ljeta pomažu kolege iz sedam država

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori će tokom ljetnje turističke sezone biti angažovano 57 stranih policijskih službenika iz sedam država regiona i šire, kao ispomoć Regionalnom centru bezbjednosti Jug, kazali su iz Uprave policije.

Iz Uprave policije Agenciji MINA su rekli da je u okviru projekta „Sigurna turistička sezona 2024“ nastavljena višegodišnja saradnja sa međunarodnim partnerskim službama tokom trajanja ljetnje turističke sezone.

„Na osnovu međunarodnih bilateralnih sporazuma o razmjeni policijskih službenika, koje je Uprava policije zaključila sa partnerskim službama iz Albanije, Hrvatske, Italije, Kosova, Rumunije, Sjeverna Makedonije i Srbije, u kontinuitetu se realizuju aktivnosti sa ciljem održavanja i unapređenja bezbjednosnog ambijenta u primorskim opštinama“, naveli su iz policije.

Oni su kazali da sporazum o saradnji sa Hrvatskom podrazumijeva angažovanje policijskih službenika tokom ljetnje turističke sezone po principu reciprociteta, na osnovu kojeg se u Dubrovačko-neretvansku upravu upućuju crnogorski policajci.

„U toku trajanja ovogodišnjeg projekta biće angažovano ukupno 57 stranih policijskih službenika iz sedam država regiona i šire, koji se upućuju na ispomoć Regionalnom centru bezbjednosti Jug sa pripadajućim odjeljenjima bezbjednosti Budva, Bar, Ulcinj, Herceg Novi i Kotor“, rekli su iz Uprave policije.

Kako su naveli, takav vid saradnje, zajedno sa ostalim aktivnostima koje sprovodi Uprava policije, ima za cilj obezbjeđivanje potpune lične i imovinske sigurnosti svih građana, turista i drugih osoba koje tranzitno borave u Crnoj Gori za vrijeme ljetnje turističke sezone.

Iz policije su kazali da cilj projekta oslikava težnju da se turisti iz regiona i evropskih država, koji u velikom broju borave u Crnoj Gori tokom ljetnjih mjeseci, osjećaju prijatno i bezbjedno, kao kod svoje kuće, kao i da se na taj način Crna Gora promoviše kao sigurna destinacija za odmor.

„Sagledavajući potrebu za obezbjeđivanjem funkcionalnosti svih organizacionih jedinica Uprave policije Crne Gore i procesa rada za vrijeme ljetnje turističke sezone i uzimajući u obzir veliki priliv turista koji će tranzitirati ili boraviti u Crnoj Gori, napravljen je plan relokacije postojećih ljudskih resursa sa ciljem pružanja adekvatne operativno-taktičke podrške odjeljenjima bezbjednosti na primorju“, rekli su iz policije.

Oni su dodali da je prilikom izrade plana uzet u obzir trenutni obim poslova i zadataka iz nadležnosti organizacionih jedinica iz čijeg sastava se policijski službenici upućuju na ispomoć odjeljenjima bezbjednosti primorskih opština, kao i usložnjena bezbjednosna problematika tokom ljetnjih mjeseci.

Iz policije su kazali da je u skladu sa tim, a na osnovu definisanih pravaca djelovanja Uprave policije Crne Gore, opredijeljen najoptimalniji broj policijskih službenika za angažman na crnogorskom primorju – više od 300 službenika, sa zadatkom preduzimanja operativno-preventivnih i represivnih mjera i radnji.

„Kako bi se obezbijedila lična i imovinska sigurnost svih građana i turista i održao stabilan javni red i mir, a time i stvorio ambijent za bezbjedno odvijanje turističke sezone“, naveli su iz policije.

