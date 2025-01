Pokreću postupke zbog spornog izvještavanja regionalnih medija o tragediji na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Agencija za audiovizuelne medijske usluge (AMU) pokrenuće postupke zbog spornog izvještavaja regionalnih medija u slučaju tragedije na Cetinju.

Iz Savjeta Agencije (SAMU) je saopšteno da su zbog zloupotrebe tragedije na Cetinju i izvještavanja kojim su podgrijavane nacionalne, vjerske i međuetničke tenzije, donijeli odluku o pokretanju postupka protiv emitera koji su u nadležnosti Regulatornog tijela za elektronske medije Srbije (REM).

Kako su kazali iz SAMU-a, Agencija postupke pokreće zbog kršenja člana 7 stav 1 Konvencije o prekograničnoj televiziji, emitovanjem sadržaja koji ugrožavaju dostojanstvo i podstiču mržnju, netrpeljivost i diskriminaciju po osnovu nacionalne pripadnosti.

„Iako razumijemo očekivanje dijela crnogorske javnosti da reakcije SAMU-a budu momentalne, one nijesu moguće čak ni u vanrednim situacijama poput tragedije koja se desila na Cetinju, prije nego što se ispoštuju sve međunarodne pravne procedure propisane Zakonom o potvrđivanju Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji“, kaže se u saopštenju.

Pojašnjava se da bi zaobilaženje tih procedura predstavljalo kršenje međunarodnih standarda na čije poštovanje se obavezala Crna Gora.

Navodi se da je monitoring stručnih službi AMU pokazao da je u periodu od 2. do 6. januara, u okviru sadržaja „Novo jutro – Jutro sa dušom/Novo vikend jutro – Jutro sa dušom“, koji su u posmatranom periodu emitovani u okviru programa „TV Pink“, bilo više segmenata posvećenih tragediji u kojoj je poginulo 13, a ranjene tri osobe.

Dodaje se da je i u okviru sadržaja „Dobro jutro Srbijo“, emitovanog u programu „TV Happy“, bilo više segmenata posvećenih tragediji.

„Osim što izvještavanje u okviru navedenih sadržaja predstavlja primjer kršenja profesionalnih i etičkih novinarskih standarda, u segmentima su, na neprimjeren način i bez iskazivanja saosjećanja, analizirani i pretpostavljani uzroci tragedije“, kazali su iz SAMU-a.

Oni su rekli da, i nakon ranijih mjera privremenog ograničavanja reemitovanja određenih sadržaja (2020. i 2022. godine), emiteri očigledno i ozbiljno nastavljaju da krše propisane standarde emitovanjem sadržaja koji podstiču mržnju, netrpeljivost i diskriminaciju.

„Tragičan događaj u kome je smrtno stradalo 13 osoba zloupotrijebljen je kao povod da se korišćenjem pogrdnih, uvredljivih i uznemirujućih izraza koji podstiču intenzivne negativne emocije, podstakne neprijateljstvo ili diskriminacija“, kaže se u saopštenju SAMU-a.

Navodi se da je omalovažavanje i obezvređivanje pripadnika crnogorske nacionalnosti, negiranje njihovog nacionalnog identiteta i posebnosti, prisutno kroz cjelokupan diskurs.

Iz SAMU-a su rekli da se posebno ozbiljno kršenje standarda ogleda u zloupotrebi prava na izvještavanje o tragediji i analiziranje uzroka i mjera za prevenciju sličnih događaja.

„Na način da se ovaj događaj pokušava objasniti ili opravdati kao rezultat kletvi ili prokletstava, koje su bile usmjerene na dio stanovništva imajući u vidu njihovo etničko i vjersko određenje“, dodaje se u saopštenju.

Kako se navodi, posebno izdvajajući stanovnike podneblja Cetinja, emitovani sadržaji podstiču neprijateljstvo i netrpeljivost i ugrožavaju njihovo dostojanstvo.

Iz SAMU-a su rekli da insistiranje na pitanjima identiteta podgrijava ideje sukobljavanja i suprotno je principima solidarnosti i građanskog društva, što, kako su naveli, ugrožava multietničku toleranciju i narušava socijalnu koheziju.

„Negativna stereotipizacija ne samo da oblikuje stavove prema grupi, već utiče na ponašanje i percepcije, šireći predrasude i diskriminaciju“, kaže se u saopštenju.

Takav govor je, kako se dodaje, u predmetnim sadržajima uobičajen i ponavljajući, opravdava predrasude i podstiče etničku podijeljenost.

Iz SAMU-a su rekli da su se, pozivajući se na član 24 Evropske konvencije o prekograničnoj televiziji, i uvažavajući da se radi o pitanju od javnog interesa i kršenju standarda propisanih pomenutim međunarodnim dokumentima, na čije poštovanje su se obavezale Crna Gora i Srbija, obratili REM-u.

„Izražena je spremnost da Agencija dostavi sve neophodne dodatne informacije i zatraženo da obavještenje o ishodu preduzetih mjera bude dostavljeno u pisanoj formi što prije, a najkasnije u roku od dvije nedjelje od dana dostavljanja obavještenja“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, naglašeno je da će, ukoliko se i nakon isteka navedenog roka nastavi kršenje pomenutih standarda, SAMU preduzeti mjere ograničavanja programa tih emitera na teritoriji Crne Gore.

„SAMU ostaje posvećen zaštiti javnog interesa, kao što je to činio prethodnih godina, poštujući sve domaće i međunarodne propise“, zaključuje se u saopštenju.

