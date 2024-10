Poginuo građevinski radnik u Kotoru

Podgorica, (MINA) – Četdesetjednogodišnji Ž.P. poginuo je danas na gradilištu u kotorskom naselju Bigova.

Iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije agenciji MINA su rekli da je Ž.P. poginuo tokom rada sa građevinskom mašinom.

Nesreća se dogodila oko 15 sati i 45 minuta.

Ranije danas poginuo je Nikšićanin N. V. (35), radnik Montekarga /Montecargo/, na utovarno-pretovarnoj rampi bivših Rudnika boksita u nikšićkom naselju Gračanica.

