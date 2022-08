Početak izgradnje pljevaljske bolnice tokom ljeta naredne godine

Podgorica, (MINA) – Izgradnja nove bolnice u Pljevljima trebalo bi da počne tokom ljeta naredne godine, kazao je ministar zdravlja u Vladi u tehničkom mandatu Dragoslav Šćekić.

Šćekić je novinarima, nakon posjete pljevaljskoj Opštoj bolnici (OB), rekao da je ta ustanova odraz generalnog stanja u Pljevljima i da je suočena sa velikim nedostatkom kadra.

On je naveo da su pripremljeni svi uslovi za raspisivanje tendera za idejno rješenje za izgradnju bolnice, navodeći da bi tender već bio raspisan da nije bilo sajber napada na Vladine servere.

“Nadamo se da ćemo do kraja godine imati idejno rješenje i da ćemo u narednoj godini tokom ljeta dobiti izvođača radova i krenuti sa radovima, s obzirom da je sve ostalo pripremljeno”, kazao je Šćekić.

On je rekao da je izgradnja stanova još jedan preduslov očuvanja kadrova.

Kako je podsjetio, Vlada je prije nekoliko sedmica dala saglasnost da se ustupi zemljište na korištenje, da bi se moglo krenuti sa projektima.

“Aparati koji su urgentni biće obezbijeđeni u narednom periodu. Siguran sam da ćemo u narednih mejesec, dva imati potrebne aparate”, rekao je Šćekić.

Upitan da prokomentariše probleme u nabavci onkološke terapije, Šćekić je kazao da su taj problem uspjeli da saniraju.

“Jutros smo uspjeli da obezbijedimo terapiju. Već neke onkološke pacijente pozivaju iz Kliničkog centra Crne Gore i ostalih bolnica”, rekao je Šćekić.

Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Dritan Abazović je kazao da je OB Pljevlja u ovom trenutku potrebna oprema ali da taj grad definitivno zaslužuje da ima novu bolnicu.

“To treba da djeluje na očuvanje kadrova u bolnicama i da bude motivacija za mlade da se vraćaju i rade u pljevaljskoj OB”, rekao je Abazović.

On je kazao da su centralne vlasti imale vrlo negativan odnos prema tom gradu.

“Da bi taj grad živio, dobiće novu bolnicu. U međuvremenu, dok se ne završi idejno rješenje odmah će se ići ka glavnom projektu. Smatramo da prije ljeta možemo da završimo sve procedure – raspisivanje tendera, biranje izvođača i početak izgradnje nove bolnice”, naveo je Abazović.

Direktor OB Pljevlja Saša Grbović je naveo da će, izgradnjom nove bolnice, konačno pokazati da Pljevlja imaju zdravstveni objekat “za 21. vijek”.

“To će istovremeno biti motivacija za kolege da dođu da rade u Pljevljima. Nadamo se i podsticaju u vidu zgrade za zdravstvene radnike, to će biti veliki podsticaj da ostanu u Pljevljima”, naveo je Grbović.

On je kazao da u OB Pljevlja godinama postoji nedostatak kadra.

“Trenutno nam fali oko dvadesetak specijalista. Deset specijalista je na specijalizaciji, dvoje će u oktobru polagati ispit i u narednom periodu sukcesivno će se vraćati u ustanovu”, rekao je Grbović.

