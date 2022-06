Plan da do kraja 2025. riješe problem ličnih dokumenata raseljenih osoba

Podgorica, (MINA) – Do kraja 2025. godine planirano je da se u potpunosti riješi problem ličnih dokumenata interno raseljenih i raseljenih osoba , kao i njihov upis u matične knjige rođenih, poručeno je sa sastanka ministra ljudskih i manjinskih prava Fatmira Đeke i šefa Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) u Crnoj Gori Žan Iv Bušardija.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, to je planirano kroz sprovođenje Strategije o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori 2021-2025. i Strategije socijalne inkluzije Roma i Egipćana 2021-2025.

Đeka je, kako su naveli, razgovarao sa Bušardijem o važnosti poštovanja osnovnih ljudskih prava svih raseljenih lica i činjenici da je Crna Gora prepoznata kao dobar domaćin kada je riječ o prihvatanju izbjeglica.

Bušardi rekao da u Crnoj Gori, prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, boravi blizu blizu deset hiljada.

To je, kako se navodi, za Crnu Goru značajan broj.

On je kazao da je UNHCR u Crnoj Gori od 1992. godine i da se bavi zaštitom izbjeglica i osoba bez državljanstva.

Kako je naveo Bušardi, kada je u pitanju saradnja sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, ona se konkretno odnosi na probleme sa kojima se suočava romska egipćanska populacija u Crnoj Gori.

On je zahvalio na prijemu i čestitao Đeki na imenovanju i poželio uspješnu saradnju.

Đeka je zahvalio na podršci UNHCR-a Vladi Crne Gore i istakao važnost dobre saradnje u rješavanju svakog izazova.

