Partije čestitale Dan državnosti

Podgorica, (MINA) – Više političkih partija čestitalo je građanima 13. jul – Dan državnosti Crne Gore.

Predsjednik Socijaldemokratske partije, Raško Konjević, rekao je da je 13. jul dan u kojem je stala ključna simbolika cijele crngoorske slavne istorije.

“Tekovine oba 13.jula, državotvorna i antifašistička vertikala koje simbolizuje ovaj datum, vječno nas obavezuju i podsjećaju da to moraju biti stubovi savremene Crne Gore od kojih nikada ne smijemo odustati”, poručio je Konjević.

On je rekao da građani Crne Gore, svih vjera i nacija, moraju zajedno širiti duh slobode i antifašizma.

Predsjednik Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, čestitao je Dan ustanka naroda Crne Gore i Dan državnosti navodeći da taj datum u svijetloj istoriji države, ima izuzetan značaj i posebnu simboliku.

“Na taj dan 1941. godine Crna Gora je prva u Evropi podigla ustanak protiv fašističkih okupatora, dokazujući da je borba za slobodu najuzvišenija dužnost i obaveza. Istog datuma 1878. godine, na Berlinskom kongresu, Crna Gora je dobila međunarodno-pravno priznanje”, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Jokovića, antifašizam i slobodarstvo su posebne vrijednosti Crne Gore, ujedinjene u simbolici 13. jula, koji izaziva osjećaj ponosa i časti kod svakog građanina Crne Gore.

Lider Socijaldemokrata Damir Šehović čestitao je 13. jul – Dan državnosti navodeći da je to datum koji u sebi sabira najveće pobjede: političku 1878. dobijanjem države i ideološku 1941. pokretanjem opštenaordnog ustanka protiv fašizma.

“To je dan koji nas podsjeća na ispravnost naše iskonske želje da budemo svoji na svome, kako bismo mogli da gradimo zemlju slobodnu od nacionalizma, šovinizma i fašizma”, rekao je Šehović.

Šehović je naveo da je istorija pokazala ispravnost takvih odluka i “činjenicu da smo tada, kao i sad, u Crnoj Gori u odsudnim momentima birali pravu stranu i civilizacijske vrijednosti savremenog svijeta”.

Lider Demokratske Crne Gore, Aleksa Bečić, u čestitki je naveo da je uzvišena i pojačana emocija koju svaki član crnogorske društvene zajednice osjeća pri samom pomenu 13. jula posljedica značaja koji taj datum sa sobom nosi.

“A kako i ne bi kad je naša država dvojako obilježena ovim danom – 1878. godine je stekla državnu nezavisnost na Berlinskom kongresu, a 1941. je kroz hrabrost svojih kćeri i sinova koji su ustali protiv fašizma i okupacije postala prepoznata u Evropi i šire”, rekao je Bečić.

Kako je rekao, 13. jula prije više od osam decenija rekli smo ne neslobodi, ne lancima i okovima i prihvatanju zloslutne ideje da se cijela Evropa potčini ideologiji o supremaciji jedne rase ili jedne nacije nad svim ostalima i njenim suludim vođama.

“Državnost Crne Gore i njena nezavisnost, osim članstvom u Sjevernoatlantskom savezu i osnaživanjem partnerstava u okviru njega, brani se i dodatno učvršćuje što skorijim učlanjenjem u Evropsku uniju”, kazao je Bečić.

Demokratska narodna partija (DNP) i Jugoslovenska komunistička partija (JKP) saopštili su da s pijetetom obilježavaju 13. jul, kao jedan od najsvjetlijih datuma u istoriji Crne Gore.

“Kad je ovaj narod, među prvim narodima na Balkanu i u Evropi, rekao svoje istorijsko, neustrašivo “NE!” ropstvu i tiraniji, i ustao protiv daleko nadmoćnijeg fašističkog okupatora i njegovih saveznika”, kaže se u saopštenju DNP-a.

Oni su dodali da su lider DNP-a i JKP položili vijenac na spomenik Partizanu borcu na Gorici.

Praznik je čestitao i predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić, navodeći da 13. jul, kao iskra slobode u crnogorskoj istoriji podsjeća na dan kad je država pobijedila u borbi naroda nad viševjekovnim okupatorom i na Berlinskom kongresu 1878. godine ušla u svijet međunarodno priznatih evropskih država.

“Takođe, 13. jul podsjeća nas na početak opštenarodnog antifašističkog ustanka kojim je započeta borba protiv društveno-političke kuge prethodnog vijeka, fašizma, koja je odnijela milione brutalno ugašenih života”, rekao je Milačić, dodajući da smo više nego dužni ikada borimo za tekovine.

