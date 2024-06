Parlament se bavio formom, a ne suštinom

Podgorica, (MINA) – Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama nije u suprotnosti sa Ustavom i u postupku pripreme Sekretarijat za zakonodavstvo dao je pozitivno mišljenje o njegovoj usklađenosti sa najvšim pravnim aktom i pravnim sistemom Crne Gore, saopšteno je iz Ministarstva javne Uprave (MJU).

Crnogorska Skupština donijela je odluku da se Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama izostavi sa dnevnog reda, jer po njihovom mišljenju nije u saglasnosti sa Ustavom i pravnim sistemom.

“MJU ukazuje javnosti da predloženi zakonski tekst nije u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore, te da je u postupku njegove pripreme Sekretarijat za zakonodavstvo dao pozitivno mišljenje o usklađenosti Predloga zakona sa Ustavom i pravnim sistemom Crne Gore”, kaže se u saopštenju MJU-a.

Navodi se da ni Zakonodavni odbor Skupštine nije ocijenio da je ovaj zakon u cjelini ili u nekom svom dijelu u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore.

“Već je na samoj sjednici konstatovao da nije u skladu sa Pravno-tehničkim pravilima za izradu propisa, a iz razloga što se Predlogom zakona mijenja više od 50 odsto važećeg Zakona, što je pitanje za Sekretarijat za zakonodavstvo”, kazali sz iz MJU-a.

It tog resora su naglasli da je zakon u Skupštini “proveo” dvije i po godin i da radna tijela Parlamenta nijesu imala zamjerke na suštinu zakonskih rješenja, već na formu u kojoj su izmjene predložene.

Ukazuje se da u prilog tome govori i činjenica da je Predlog zakona jednoglasno podržan od Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.

“Iskazujemo žaljenje što Skupština nije prepoznala značaj ovog zakona, pa su prednost dali formi, a ne suštini, naročito kod činjenice da je isti dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije i jedan je od najznačajnijih propisa za transparenost i otvorenost rada organa i institucija u Crnoj Gori”, navode iz MJU-a.

Oni su naveli da se ne mogu kao jedinstveni sistem selektivno baviti propisima od značaja za demokratski put i napredak Crne Gore u pregovorima sa Evropskom unijom.

“Niti MJU može objasniti različite ocjene o zakonu od nadležnih odbora Skupštine, a još manje što se zakonu nije dala neophodna pažnja, već je tri puta za skoro 30 mjeseci samo premještan kroz kancelarije parlamenta, bez da se na njegovom prilagođavanju poradi u domu koji ima originerna ovlašćenja da donosi zakone”, istakli su iz MJU-a.

MJU će, kako su poručili, ponovo pokrenuti proceduru i pripremiti predlog novog Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

“Nadamo da će ga Skupština Crne Gore razmotriti kada joj bude upućen četvrti put”, kazali su iz MJU-a.

