Otvorenim dijalogom do unapređenja rada državne uprave u oblasti vladavine prava

Podgorica, (MINA) – Rad državne uprave u oblasti vladavine prava treba unaprijediti otvorenim dijalogom, poručeno je na konsultacijama sa nevladinim sektorom (NVO) na temu akcionih planova za ispunjenje završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima 23 i 24, koje je organizovalo Ministarstvo evropskih poslova (MEP).

Iz tog Vladinog resora kazali su da su konsultacije okupile predstavnike Vlade, pregovaračke strukture i civilnog sektora, otvarajući prostor za transparentnu i konstruktivnu razmjenu mišljenja o ključnim reformama u oblasti vladavine prava.

Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) Predrag Zenović poručio je da je zajednički cilj da se kroz otvoreni dijalog i konstruktivne predloge NVO doprinese jačanju napora državne uprave u oblasti vladavine prava, kao i osiguravanju šireg društvenog konsenzusa povodom najvažnijih društvenih pitanja.

On je kazao da akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 precizno definišu sve aktivnosti potrebne za ispunjenje preuzetih obaveza iz navedenih poglavlja, koja predstavljaju okosnicu cjelokupnog pregovaračkog procesa s EU.

„Vodilo se računa o usklađenosti preporuka iz Zajedničke pozicije EU koja sadrži završna mjerila, s obavezama koje proizilaze iz Izvještaj EK o Crnoj Gori, Reformske agende Crne Gore 2024 – 2027, Progama pristupanja CG EU (PPCG), kao i drugih komunikacija s evropskom stranom“, objasnio je Zenović.

Kako je rekao, predviđeno je da se akcioni planovi usvoje na Vladi i da se na polugodišnjem nivou prati njihovo sprovođenje i naglasio da obaveze koje predviđaju završna mjerila u ovim ali i ostalim poglavljima moraju biti ispunjene do kraja 2026. godine.

Zenović je najavio da će nacrti akcionih planova za realizaciju zavšnih mjerila u poglavljima 23 i 24 biti razmatrani u okviru Savjeta za vladavinu prava, kao najvišeg političkog tijela koje usmjerava proces EU integracije kada je ova oblast u pitanju.

„Predmetni rok jeste ambiciozan ali smatramo i moguć ukoliko se društveni akteri u svim sferama okupe oko cilja koji nam je svima zajednički“, ocijenio je Zenović.

Pregovaračica za klaster 1 i šefica Pregovaračke radne grupe za poglavlje 23, Jelena Grdinić, saopštila je da je prilikom izrade akcionih planova održan niz tematskih sastanaka kojima su prisustvovali svi članovi radnih grupa, uključujući predstavnike NVO sektora.

Ona je naglasila da je značajan sveobuhvatni pristup u izradi tih strateških akata u cilju osiguravanja šireg društvenog konsenzusa i pokazala otvorenost za daljim konsultacijama s civilnim sektorom.

Šefica Pregovaračke radne grupe za poglavlje 24, Jovana Mijović, ukazala je da je značajna saradnja sa civilnim sektorom kada je u pitanju poglavlje 24 i ocijenila je da je sada pravi trenutak da se NVO aktivno uključe u izradu akcionih planova.

Komentarišući kratke rokove koji su postavljeni akcionim planovima, ona je kazala da je Vlada odlučna da Crna Gora postane 28. članica do 2028. godine.

Iz MEP-a su kazali da je fokus razgovora bio na aktivnostima koje vode ka ispunjenju preostalih obaveza u poglavljima 23 i 24, a time i na daljem napretku Crne Gore u procesu evropske integracije.

„Predstavnici civilnog sektora ocijenili su akcione planove kao ambiciozne i prepoznali potrebu za organizovanjem tematskih sastanaka kako bi se postigao bolji napredak“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na konsultacijama razgovarano i o unapređenju komunikacije i postupanja prema osobama s invaliditetom.

Dodaje se da su predstavnici NVO posebno bili zainteresovani za Strategiju za deinstitucionalizaciju, kao i za nekoliko ključnih zakona, uključujući zakone o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja, o zaštiti podataka, sprečavanju korupcije, o zaradama u pravosuđu, krivičnom postupku, postupanju prema maloljetnicima, kao i Kadrovski plan Uprave policije.

Iz MEP-a su naveli da su današnje konsultacije sa civilnim sektorom bile prilika i za razmjenu mišljenja o reformama u oblasti restitucije, uz naglasak na potrebu profesionalizacije komisija koje se bave ovom temom.

Konsultacijama su prisustvovali predstavnici Instituta alternativa, NVO Restitucija, Udruženja raseljenih Roma i Egipćana sa Kosmeta u Crnoj Gori, Akcije za ljudska prava, Asocijacije Spektra, Građanske alijanse, Inicijative mladih za ljudska prava.

Na konsultacijama su bili i predstavnici NVO Master, NVO 35 mm, Saveza slijepih, Fors Montenegra, Mense, Udruženja mladih s hendikepom, CRNVO i Centra za monitoring i istraživanje.

U cilju efikasnijeg uključivanja NVO sektora, učesnici su pozvani da i da svoje sugestije i kritike pošalju na mail [email protected] u narednih 15 dana.

