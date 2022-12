Otvoren Dom za stare, mjesta za 274 korisnika

Podgorica, (MINA) – Dom za stare u kojem će biti mjesta za više od 270 korisnika, otvoren je danas u Podgorici.

Dom su otvorili ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović, gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i direktorica Doma Jelena Šofranac.

Adrović je kazao da Ministarstvo rada i socijalnog staranja konstantno unapređuje standard i kapacitete za brigu o starijim sugrađanima.

“Zdravo i produktivno starenje je opšti interes svih nas. Ministarstvo je usmjereno na poboljšanje zaštite starijih, a za to je najbolji primjer današnji događaj”, poručio je Adrović.

Kako je naveo, pored Risna, Bijelog Polja i Pljevalja, od danas će Glavni grad imati ustanovu koja može pružiti smještaj za građane kojima je taj vid usluge potreban.

„Otvaranje Doma starih se čekalo duže vrijeme, zato mi je posebno drago što smo uspjeli da određene probleme koji su se pojavili tokom izgradnje, riješimo i danas otvorimo vrata doma za nove korisnike“, rekao je Adrović.

Adrović je zahvalio svim budućim korisnicima na razumijevanju i strepljenju.

„Ovo je jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u Glavnom gradu i sigurno najznačajniji projekat u oblasti socijalne zaštite“, ocijenio je Adrović.

On je kazao da je ukupna vrijendost projekta više od 12 miliona EUR, od čega je investicija Vlade oko osam miliona.

„U Domu će biti mjesta za 274 korisnika kojima će biti dostupne sve potrebne usluge koje će pružati u bezbjednom okruženju, a koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta života“, naveo je Adrović.

Adrović je istakao da očekuje da će Dom starih Podgorica biti prepoznat kao jedna od vodećih ustanova u sistemu brige o starijima.

Vuković je kazao da je zadovoljan što otvaraju najvredniju investiciju u oblasti socijalne zaštite u istoriji Crne Gore.

On je istakao da je ponosan jer je Glavni grad aktivno učestvovao u realizaciji projekta i da su projekat podržali sa preko četiri miliona EUR.

„Imamo jedan sjajan objekat koji je, ako se pogleda sadržaj i ugođaj za buduće korisnike, na niovu hotela visoke kategorije“, naveo je Vuković.

Vuković je ocijenio da je otvaranje Doma pečat svim njihovim naporima koji su imali za cilj da starijim Podgoričanima omoguće da lijepo i ugodno žive i bezbrižno provode starost.

Šofranac je kazala da se danas, nakon dužeg čekanja, može reći da je Dom opremljen najsavremenijom opremom i svom sto je neophodno da prime prve stanare.

“Prijem dokumentacije je u toku, a naredna dva dana organizujemo i dane otvorenih vrata, kada svi zainteresovani građani mogu doći da dobiju sve informacije koje ih zanimaju“, rekla je Šofranac.

Kako je kazala, planirano je otvaranje odjeljenja demencije, palijativne njege i psihogerijatrije.

„Pored smještaja korisnici će imati usluge medicinske njege i brige, ishrane, vešeraja, održavanje higijene, pravnu podršku i brojne edukativne sadržaje“, kazala je Šofranac.

Šofranac je navela da su svi zaposleni vrijedno radili i sticali iskustvo u domovima starih u Risnu, Bijelom Polju, Pljevljima, Kliničkom centru Crne Gore.

„Zahvalnost dugujemo resornom Ministarstvu, Upravi za kapitalne projekte, izvođaču radova Fidiji, Glavnom gradu, na upornosti da prevaziđemo sve prepreke. A najveću zahvalnost dugujemo našim budućim korisnicima jer su pokazali veliko razumijevanje“, dodala je Šofranac.

