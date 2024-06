Otvoren adaptirani košarkaški teren Resursnog centra u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Otvaranje adaptiranog košarkaškog terena Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica, samo je početak inkluzije djece i osoba sa poteškoćama u razvoju u crnogorsko društvo, poručio je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva sporta i mladih, Šćekić je, na svečanom otvaranju adaptiranog terena, kazao da je obaveza društva da se djeci i osobama sa osoba sa poteškoćama u razvoju obezbijede najbolji uslovi za nesmetano funkcionisanje.

“Realizacija ovog projekta je dokaz da zajedno možemo graditi bolju i ljepšu budućnost za sve nas, a posebno za najosjetljivije kategorije stanovništva“, kazao je Šćekić.

Adaptacija terena Resursnog centra, kako je rekao, bila je visoko u agendi projekata Ministarstva sporta i mladih.

Šćekić je zahvalio svima koji su na bilo koji način učestvovali u realizaciji tog projekta.

“Iskoristite teren na najbolji način. Igrajte se, trenirajte, uživajte u svakom trenutku provedenom ovdje. Neka ovo bude mjesto gdje ćete se uvijek osjećati dobrodošlo, sigurno i inspirisano”, poručio je Šćekić.

Direktorica Resursnog centra Marijana Antonijević rekla je da su iz te institucije dugo čekali da sportski poligon u njihovom dvorištu dobije današnji izgled.

„Rekonstrukcijom sportskog poligona dobili smo kvalitetnije i bezbjednije uslove za bavljenje sportom naših učenika“, kazala je Antonijević.

Ona je zahvalila Ministarstvu sporta i mladih i Šćekiću na uloženim naporima da teren u dvorištu Resursnog centra dobije današnji izgled.

Antonijević je zahvalila i i predsjedniku Paraolimpijskog komiteta Crne Gore Ivanu Tomiću na doprinosu.

Ministarstvo sporta i mladih finansiralo je adaptaciju košarkaškog terena, a projekat je podrazumijevao postavljanje tartan podloge, zamjenu košarkaških tabli i izradu jame za skok u dalj.

Iz Ministarstva su kazali da je investicija vrijedna 40 hiljada EUR.

