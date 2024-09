Osumnjičenom za povredu prava glasanja zadržavanje do 72 sata

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata Z.L. zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo povreda prava glasanja, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Podgorička policija uhapsila je Z.L. nakon što su kod njega pronađena 24 identifikaciona dokumenta.

Kako je saopšteno ranije iz policije, kod njega su pronađene 23 lične karte, pasoš, kao i sveska sa podacima osoba sa putnih isprava.

