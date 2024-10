Optužni predlog zbog povreda slobode opredjeljenja pri glasanju

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici podnijelo je Osnovnom sudu u Podgorici optužni predlog protiv lica T.A.i F.S. zbog krivičnog djela povreda slobode opredeljenja pri glasanju.

Iz podgoričkog ODT-a saopšteno je da je okrivljeni T.A. uticao na drugog da na izborima glasa za određenu izbornu listu.

“Na način što je okrivljenom F.S. obećao novac, a da za uzvrat F.S. glasa za određenu izbornu listu, na šta je i pristao”, navodi se u saopštenju.

