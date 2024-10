Omeragić: Crveni krst i mobilni operatori da otvore posebnu liniju za pomoć BiH

Podgorica, (MINA) – Bošnjačka stranka (BS) pozvala je Crveni krst Crne Gore i mobilne operatore da otvore donatorske linije za prikupljanje pomoći građanima Bosne i Hercegovine (BiH) koja je pogođena poplavama.

Portparol BS-a Adel Omeragić pozvao je Crveni krst i mobilne operatore da to urade kako bi građani Crne Gore imali mogućnost da doniraju sredstva za pomoć građanima BiH.

“S obzirom da se javljaju brojni pojedinci i organizacije, kao i društveno odgovorne kompanije, koji žele da pomognu, potrebno je da Crveni krst što je prije moguće otvori poseban žiro račun za uplate, a očekujemo da mobilni operatori otvore donatorsku liniju za slanje SMS poruka pomoći”, naveo je Omeragić u saopštenju.

Kako je rekao, Crna Gora je u prošlosti više puta bila suočavana sa sličnim izazovima.

“Ovo je prilika da svi zajedno pokažemo solidarnost i pomognemo stanovnicima BiH, čiji su životi ugroženi vremenskim nepogodama”, istakao je Omeragić.

