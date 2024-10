Određeno zadržavanje zbog nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici odredilo je zadržavanje do 72 sata N.K.zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

Iz Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici saopšteno je da je osumnjičeni svoju emotivnu partnerku lako tjelesno povrijedio kada ju je uhvatio za ruku, stezao je i pokušao da je uvuče u vozilo iz kog je prethodno pobjegla, prijeteći joj da će je ubiti.

Navodi se da je osumnjičenim, nakon što je oštećena uspjela da se istrgne i pobjegne, velikom brzinom svoje vozilo usmjerio ka njoj pritom udarivši u auto ispred sebe.

“Nakon čega je oštećena pobjegla na trotoar, a osumnjičeni je ponovo svojim vozilom krenuo ka njoj, pa je tom prilikom udario u stub ulične rasvjete, nakon čega je pobjegao”, kaže se u saopštenju Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici.

