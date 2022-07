Odredbe temeljnog ugovora koje bi odstupile od pravnog okvira bile bi ništave

Podgorica, (MINA) – Odredbe Temeljnog ugovora koje bi odstupile od važećeg pravnog okvira bile bi ništave, i kao takve ne bi koristile ni državi ni Srpskoj pravoslavnoj crkvi (SPC), upozorili su iz Akcije za ljudska prava (HRA).

Ta nevladina organizacija je predsjedniku države Milu Đukanoviću i premijeru Dritanu Abazoviću uputila predloge za izmjenu teksta Temeljnog ugovor između Crne Gore i SPC, koji je Vlada usvojila 8. jula.

Iz HRA su kazali da su predloge izradili u cilju pripreme za učešće izvršne direktorice te nevladine organizacije Tee Gorjanc Prelević u radnoj grupi pravnih stručnjaka.

Kako su naveli, HRA je predloge izradila uz učešće pravnih savjetnika Tatjane Gogić, Veselina Radulovića i Vesne Rakić Vodinelić.

“Naši predlozi predstavljaju argumentovani pravni savjet kako da se ugovor uskladi sa pravnim poretkom Crne Gore, i ni u kom smislu nijesu politički motivisani”, rekli su iz HRA.

Oni su naveli da je Vlada dužna da zaključuje ugovore usklađene s pravnim poretkom, koji ne dovode u zabludu ni SPC, ni građane u čije ime se ugovor zaključuje.

Kako su dodali, odredbe ugovora koje bi odstupile od važećeg pravnog okvira bile bi ništave, i kao takve ne bi koristile ni državi ni SPC.

“Smatramo da je, u cilju zaštite ljudskih prava, neophodno izmijeniti odredbe kojima se SPC garantuju javnopravna ovlašćenja i obećava da se bezbjednosne mjere u objektima i drugim prostorima u vlasništvu SPC neće primjenjivati bez saglasnosti crkvenih vlasti”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, potrebno je izmijeniti odredbe kojima se ograničava pravo na obraćanje sudu u postupku donošenja odluka disciplinske prirode, kao i kojima se vjersko obrazovanje predviđa na drugačiji način od zakona.

“Pored toga, nema razloga da se ne poprave i ostali pravno-tehnički propusti i ponavljanje ili parafraziranje prava i obaveza već uređenih zakonima Crne Gore”, rekli su iz HRA.

Oni su kazali da su, prilikom izrade tog predloga imali u vidu i sporazume Crne Gore sa drugim vjerskim zajednicama kao i sporazume SPC sa drugim državama u regionu.

