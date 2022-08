Odložen dolazak Porfirija u Herceg Novi

Podgorica, (MINA) – Dolazak patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija u Herceg Novi odložen je za 29. i 30. avgust zbog trodnevne žalosti povodom tragedije na Cetinju, saopšteno je iz Mitropolije crnogorsko primorske (MCP).

Kako su kazali iz MCP, dolazak Porfirija u Herceg Novi povodom 640 godina grada, odložen je zbog zvanične trodnevne žalosti i saosjećanja sa ožalošćenima povodom jučerašnjeg tragičnog događaja na Cetinju.

“Posjeta se odlaže za 29. i 30. avgust, a o detaljima će javnost biti blagovremeno obavještena”, rekli su iz MCP.

