Odbijena žalba Čađenovića o produženju pritvora

Podgorica, (MINA) – Apelacioni sud odbio je kao neosnovanu žalbu branioca specijalnog tužioca Saše Čađenovića na rješenje Višeg suda u Podgorici o produženju pritvora.

Iz Apelacionog suda su podsjetili da je, rješenjem Višeg suda, produžen pritvor Čađenoviću za još dva mjeseca, zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična djela zloupotreba službenog položaja.

Ta krivična djela su mu, kako se navodi, stavljena na teret naredbom o sprovođenju istrage Specijalnog državnog tužilaštva.

„Viši sud u Podgorici produžio je pritvor okrivljenom Čađenoviću po pritvorskim osnovima iz čl. 175 st. 1 tač. 1 i 2 ZKP-a, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i da bi okrivljeni ostankom na slobodi mogao ometati postupak uticajem na svjedoke i saučesnike“, kaže se u saopštenju.

Iz Apelacionog suda su rekli da je rješenjem Višeg suda određeno da pritvor po tom rješenju može trajati do 9. marta.

