Od sjutra do petka obustava saobraćaja na putu Berane-Kolašin

Podgorica, (MINA) – Saobraćaj na putu Berane-Kolašin preko Lubnica, biće od sjutra do petka obustavljen od devet do 17 sati, zbog instalacije i testiranja opreme za radio signale u tunelu Klisura.

Iz Uprave za saobraćaj mole građane koji planiraju da u tom periodu putuju tim putem, da uzmu u obzir vrijeme obustave saobraćaja.

Iz Uprave su podsjetili ih da građani koristiti puteve preko Ribarevnina i Trešnjevika.

“Apelujemo na građane za strpljenje jer se radi o privremnom prekidu saobraćaja zbog radova koji imaju za cilj povećanje nivoa bezbjednosti svih korisnika tunela Klisura”, kazali su iz Uprave za saobraćaj.

