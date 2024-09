Od sjutra akcija suzbijanja nepropisnog parkiranja u centru Podgorice

Podgorica, (MINA) – Akcija suzbijanja nepropisnog parkiranja u centru Podgorice, koju sprovodi Glavni grad u saradnji sa Upravom policije, počeće sjutra.

To je dogovoreno na sastanku menadžera Glavnog grada Luke Đukanovića i predstavnika Uprave za inspekcijske poslove i Službe komunalne policija Podgorice, sa pomoćnikom načelnika Regionalnog centra bezbjednosti “Centar” Milanom Radusinovićem i komandirom podgoričke saobraćajne policije Ratkom Furtulom.

Iz Glavnog grada saopštili su da je ta inicijativa pokrenuta kao odgovor na sve učestalije kršenje saobraćajnih propisa, koje ozbiljno narušava bezbjednost učesnika u saobraćaju, ometa kretanje pješaka i doprinosi stvaranju gužvi.

Na sastanku je istaknuta da je potrebna koordinirana akcija i primjena konkretnije kaznene politike, kako bi rezultati bili vidljivi na terenu.

“Cilj akcije je podizanje svijesti vozača o važnosti poštovanja saobraćajnih pravila i očuvanja reda u saobraćaju”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će tokom akcije, policijski službenici, komunalni inspektori i komunalni policajci vršiti pojačane kontrole na kritičnim tačkama u centru grada, sa posebnim fokusom na najfrekventnije ulice i pješačke zone.

“Nepropisno parkirana vozila biće sankcionisana u skladu sa važećim zakonskim propisima, a u slučaju potrebe, biće sprovedeno i njihovo uklanjanje”, ističe se u saopštenju.

Iz Glavnog grada apelovali su na sve vozače da se pridržavaju saobraćajnih propisa, izbjegavaju nepropisno parkiranje i na taj način doprinesu očuvanju reda i bezbjednosti u gradu.

“Akcija će trajati sve dok se ne postignu željeni rezultati, a nadležni organi nastaviće sa redovnim kontrolama i nakon njenog završetka”, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS