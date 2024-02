Od novembra registrovano 516 slučajeva velikog kašlja

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, od početka novembra, registrovano 516 slučajeva obolijevanja od velikog kašlja, saopštili su iz Instituta za javno zdravlja (IJZ).

Institut je pozvao roditelje da vode djecu na vakcinaciju u skladu sa kalendarom redovne vakcinacije.

„Roditelji koji su do sada odlagali vakcinaciju treba da što prije nadoknade propuštene doze i zaštitite djecu od opasnih bolesti, naročito onih koje su već prisutne u Crnoj Gori, kao što je veliki kašalj i onih koje su nam sve bliže kao što su male boginje“, navodi se u saopštenju IJZ.

Oni su apelovali na građane, posebno osjetljive grupe, da budu dodatno pažljivi i primjenjuju opšte mjere prevencije u cilju smanjenja rizika za prenos velikog kašlja i gripa.

„Čija je aktivnost posebno izražena posljednjih sedmica na lica kod kojih je rizik od razvoja težih formi bolesti veći“, kazali su iz IJZ.

Kako su saopštili, IJZ je od početka novembra prošle godine u Crnoj Gori registrovao 516 slučajeva obolijevanja od pertusisa (velikog kašlja).

Iz IJZ su objasnili da je kod 431 oboljelog bolest potvrđena laboratorijskim putem, PCR ili serološkim analizama, dok je kod 85 osoba prijavljeno obolijevanje na osnovu razvoja karakterističnih simptoma bolesti nakon bliskog kontakta sa oboljelom osobom.

Oni su rekli da je među registrovanim slučajevima, najveći udio oboljelih u uzrasnoj grupi od 11 do 15 godina (211).

Navodi se da je u grupi od 26 do 64 godine 77 oboljelih, od šest do deset godina 75, dok je u grupi od 16 do 20 godina 67 oboljelih.

Iz IJZ su kazali da je 52 oboljelih uzrasta od jedne do pet godina, 14 oboljelih je mlađe od jedne godine, dok je u grupi ljudi starijih od 65 godina 12 oboljelih.

U uzrasnoj grupi od 21 do 25 godina je, kako su saopštili, osam oboljelih.

Iz IJZ su kazali da je najveći broj slučajeva otkriven u Podgorici (374) i Danilovgradu (30).

U Beranama su registrovana 23 slučaja, Baru 19, Budvi 11, Cetinju deset, a Tivtu osam.

U Bijelom Polju, Herceg Novom i Nikšiću regsitrovano je po sedam slučajeva obolijavanja od velikog kašlja.

U saopštenju se dodaje da je u Kotoru registrovano šest, u Zeti pet, Mojkovcu tri, Andrijevici dva, dok je po jedan slučaj obolijevanja od velikog kašlja registrovan u Ulcinju, Petnjici i Pljevljima.

„Od 516 registrovanih slučajeva, kod 462 je od posljednje doze vakcine sa komponentom protiv pertusisa do obolijevanja prošlo pet ili više godina, kada se zbog karakteristika acelularne vakcine ne može očekivati postojanje imuniteta, ili osobe nisu imunizovane, ili ne postoji dokaz o imunizaciji (uglavnom kod osoba starijih od 25 godina)“, kaže se u saopštenju IJZ.

Kako su naveli, vakcinacija protiv velikog kašlja, kao i protiv svih ostalih oboljenja koja su u redovnom kalendaru (morbila, zauški, rubele, humanog papiloma virusa) kontinuirano se sprovodi u redovnim terminima radnim danima kod izabranih ljekara za djecu.

„Kod svih bolesti, a naročito protiv velikog kašlja je izuzetno važno da se vakcinacija sprovede pravovremeno, odnosno da se u ovakvoj epidemiološkoj situaciji prve tri doze vakcine prime u uzrastu sa dva (prva doza), sa tri (druga doza) i sa četiri mjeseca (treća doza)“, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ su istakli da je veliki kašalj oboljenje kod koga se naročito teški simptomi mogu javiti kod novorođenčadi i nepotpuno imunizovane odojčadi (djece uzrasta ispod jedne godine), kod kojih je ta bolest nerijetko životno ugrožavajuća.

Oni su kazali da adolescenti, odrasli i imunizovana djeca najčešće imaju blaže ili atipične simptome velikog kašlja, iako se izraženo oboljenje može javiti u svim uzrasnim grupama posebno kod onih kod kojih je od završene vakcinacije/revakcinacije prošlo duže od četiri godine.

