Od novembra registrovana 834 slučaja velikog kašlja

Podgorica, (MINA) – u Crnoj Gori su, od početka novembra, registrovana 834 slučaja obolijevanja od velikog kašlja, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove su kazali da je kod 719 osoba bolest potvrđena laboratorijskim putem – PCR ili serološkim analizama, dok je kod 115 osoba obolijevanje prijavljeno na osnovu razvoja karakterističnih simptoma bolesti nakon bliskog kontakta sa oboljelim.

Kako su naveli, među registrovanim slučajevima, najveći udio oboljelih je u uzrasnoj grupi od 11 do 15 godina – 294, potom od 26 do 64 godine – 141.

Iz IJZ su saopštili da je u grupi od 16 do 20 godina 119 oboljelih, od šest do deset godina 119, jedne do pet 98, dok je 28 oboljelih u grupi preko 65 godina.

Oni su dodali da je 21 slučaj obolijevanja kod djece ispod jedne godine, a u uzrasnoj grupi od 21 do 25 godina je 14 registrovanih slučajeva.

“Najveći broj slučajeva je otkriven u Podgorici (586), Baru (42), Danilovgradu (38), Nikšiću (37) i Beranama (33)”, navodi se u saopštenju IJZ.

Kako se dodaje, u Kotoru je registrovano 20 slučajeva, na Cetinju 16, u Budvi 13, Tivtu 11, Bijelom Polju devet, Ulcinju osam, Herceg Novom sedam, Zeti šest, Mojkovcu tri i Andrijevici dva.

Po jedan oboljeli registrovan je u Petnjici, Plavu i Pljevljima.

Iz IJZ su kazali da su nadležne epidemiološke službe, od sredine decembra do 31. marta, prijavile epidemije pertusisa u Podgorici, Baru, Danilovgradu, Nikšiću, Beranama, Kotoru, Cetinju, Budvi, Tivtu, Bijelom Polju i Herceg Novom.

“Od registrovanih slučajeva, kod 773 (preko 90 odsto) je od posljednje doze vakcine (treće doze vakcine ili prve revakcinacije) sa komponentom protiv pertusisa do obolijevanja prošlo pet ili više godina, ili osobe nisu bile vakcinisane, ili ne postoji dokaz o vakcinaciji (uglavnom kod osoba starijih od 25 godina)”, naveli su iz IJZ.

Kako su dodali, nakon pet ili više godina od završene primovakcinacije ili revakcinacije ne može se očekivati postojanje imuniteta zbog karakteristika acelularne vakcine.

“Glavni cilj vakcinacije protiv pertusisa je da se pravovremenom i potpunom vakcinacijom (primljena 3+1 doza vakcine) zaštite djeca ispod pet godina starosti”, naglasili su iz IJZ.

Oni su kazali da je, od početka decembra, uslijed obolijevanja od pertusisa, u Crnoj Gori hospitalizovano 55 osoba.

Kako su naveli, trenutno su četiri pacijenta na bolničkom liječenju.

“Među hospitalizovanim, najveći udio su činila djeca ispod pet godina (36) i to odojčad uzrasta ispod 12 mjeseci među kojima je bilo 13 hospitalizovanih i djeca uzrasta od jedne do pet godina među kojima je bilo 23 hospitalizovanih”, naveli su iz IJZ.

Kako su dodali, među hospitalizovanima, 52 osobe nisu bile vakcinisane ili je od posljednje doze vakcine sa komponentom protiv pertusisa do obolijevanja prošlo pet ili više godina.

Iz IJZ su podsjetili da je do sada prijavljen jedan smrtni ishod uslijed obolijevanja od pertusisa, i to osobe starosti 80 godina.

“Podsjećamo da je pertusis oboljenje kod kojeg se naročito teški simptomi mogu javiti kod novorođenčadi i nepotpuno vakcinisane odojčadi (djece uzrasta ispod jedne godine, a naročito ispod šest mjeseci), kod kojih je ova bolest nerijetko životno ugrožavajuća”, navodi se u saopštenju IJZ.

Dodaje se da, pored njih, bolest može biti teška i za nepotpuno vakcinisanu djecu uzrasta od jedne do pet godina.

“Adolescenti, odrasli i potpuno vakcinisana djeca najčešće imaju blaže ili atipične simptome velikog kašlja, iako se izraženo oboljenje može javiti u svim uzrasnim grupama posebno kod onih kod kojih je od završene primovakcinacije/revakcinacije prošlo duže od četiri godine i kod onih koji imaju neka pridružena hronična oboljenja/stanja”, kaže se u saopštenju.

Iz IJZ su apelovali na osjetljive grupe i članove njihovih porodica, ali i sve osobe koje dolaze u kontakt sa njima, da budu veoma pažljivi i da, pored pravovremene vakcinacije djece, primjenjuju opšte mjere prevencije.

Kako su podsjetili, u Crnoj Gori je dostupna i kombinovana vakcina protiv velikog kašlja, difterije i tetanusa (Tdap) koja je se preporučuje trudnicama između 27. i 36. sedmice trudnoće radi zaštite novođenčeta/odojčeta u prvim mjesecima života.

Iz IJZ su kazali da se ta vakcina preporučuje i primaocima transplantata matičnih ćelija koštane srži i zdravstvenim radnicima koji rade u porodilištima, kao i odjeljenjima pedijatrije za novorođenčad i odojčad.

“Pozivamo roditelje da dovode djecu na vakcinaciju u skladu sa kalendarom vakcinacije i da bez medicinskih kontraindikacija utvrđenih i u pisanoj formi navedenih od strane ljekara ne odlažu vakcinaciju”, navodi se u saopštenju.

Iz IJZ su istakli da je pravovremena vakcinacija veoma važna.

“Odlaganje vakcinacije bez utvrđenog i medicinski opravdanog razloga može biti veoma opasno jer se time produžava period kada su djeca osjetljiva na infekcije određenim uzročnicima i može dovesti do ozbiljnih posljedica”, naglasili su iz IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su podsjetili da je, prema Stručno-metodološkom uputstvu, obezbijeđeno PCR testiranje za svu djecu ispod pet godina, trudnice, bolnički liječene pacijente, dok je za ostale obezbijeđena dijagnostika analizom specifičnih IgG antitoksin antitjela na Bordetelu pertusis iz krvi.

