NVO 35mm: Podrška studentima u borbi za pravdu i sigurnost

Podgorica, (MINA) – Nevladina organizacija (NVO) 35 milimetara (mm) pozvala je institucije da pokažu odgovornost i osiguraju pravo mladih na slobodu govora, mirno okupljanje i izražavanje kritičkog mišljenja.

Iz NVO 35 mm su poručili da snažno podržavaju studente koji hrabro podižu glas tražeći istinu, pravdu i odgovornost za tragične događaje koji su potresli crnogorsko društvo.

Kako su rekli, istrajnost i integritet studenata i njihova posvećenost univerzalnim vrijednostima pravde i slobode, služe kao primjer svima i simbol su nade za bolje sjutra.

“Pozivamo institucije da pokažu odgovornost i osiguraju pravo mladih na slobodu govora, mirno okupljanje i izražavanje kritičkog mišljenja”, navodi se u saopštenju NVO 35mm.

Iz te NVO su istakli da glas studenata mora biti zaštićen od svih oblika zastrašivanja, neprimjerenog targetiranja i političkog pritiska.

“Sigurno okruženje za mlade koji se zalažu za pravednije društvo nije samo njihovo pravo – to je obaveza svih nas”, naglasili su iz NVO 35mm.

Oni su apelovali na političke subjekte da prestanu sa diskreditacijom i manipulacijama koje podrivaju legitimne zahtjeve mladih.

“Umjesto toga, pozivamo na solidarnost i otvoren dijalog, jer samo zajedničkim snagama možemo izliječiti duboke rane našeg društva”, kazali su iz NVO 35 mm.

Iz te NVO su izrazili saučešće porodicama žrtava na Cetinju i dodali da se pridružuju zahtjevima za potpunu transparentnost, odgovornost i pravdu.

“Samo istina može biti temelj za izgradnju sigurnijeg, pravednijeg i dostojanstvenijeg društva za sve nas”, zaključuje se u saopštenju.

