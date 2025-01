Njemački državljanin da plati četiri hiljade EUR zbog droga

Podgorica, (MINA) – Njemački državljanin S.G. (56) osuđen je na kaznu od četiri hiljade EUR zbog prekršaja u vezi sa posjedovanjem opojnih droga.

Kako je saopšteno iz Suda za prekršaje Budva, S.G. je, u dva odvojena postupka, oglašen krivim pred odjeljenjem tog suda u Ulcinju.

Iz Suda za prekršaje kazali su da je 4. januara, dežurna sutkinja Anka Kekić izrekla S.G. novčanu kaznu od dvije hiljade EUR zbog posjedovanja određene količine hašiša i marihuane.

Kako su pojasnili, ta droga je pronađena u vozilu kojim je upravljao S.G. na magistralnom putu u mjestu Sukobin, u Ulcinju.

“U drugom postupku izrečena mu je kazna u istovjetnom iznosu, jer je utvrđeno da je vozio pod dejstvom opojne droge marihuana”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su mu, uz kazne, izrečene i zaštitne mjere koje se odnose na oduzimanje droge i zabranu upravljanja vozilima na teritoriji Crne Gore u trajanju od šest mjeseci.

