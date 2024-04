Podgorica, (MINA) – Svakodnevna fizička aktivnost jedan je od najvažnijih aspekata zdravih životnih stilova, poručili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) i upozorili da neredovna fizička aktivnost povećava rizik od prijevremenog umiranja za 20 do 30 odsto.

Iz IJZ-a su to kazali povodom 6. aprila – Svejtskog dana fizičke aktivnosti.

Kako su rekli, fizička aktivnost značajno unapređuje fizičko i mentalno zdravlje.

“A smanjuje rizik od nastanka vodećih hroničnih nezaraznih bolesti, kao što su pojedine vrste raka, bolesti srca i krvnih sudova, moždani udar i šećerna bolest”, naveli su iz IJZ-a u saopštenju.

Oni su istakli da Svjetski dan fizičke aktivnosti obilježava ukazuje na potrebu usvajanja aktivnijeg, zdravijeg načina života.

“Fizički aktivni možemo biti na različite načine: brzim hodanjem, vožnjom bicikla, različitim oblicima aktivne rekreacije (ples, igra, joga)”, rekli su iz IJZ-a i dodali da se fizička aktivnost može sprovoditi i na poslu i u okviru kućnih poslova, kao i radom u bašti.

Kako su kazali, svi oblici fizičke aktivnosti pružaju zdravstvene koristi ako se sprovode redovno i imaju preporučeni intezitet i trajanje.

“Dostupni podaci na globalnom nivou pokazuju da se posljednjih godina prevalencija fizičke neaktivnosti povećava, u svim starosnim kategorijama, a sedentarni način života postaje dominantan kod sve većeg broja ljudi”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da u svijetu jedna od četiri odrasle osobe ne ispunjava globalne preporučene nivoe fizičke aktivnosti, a više od 80 odsto adolescenata nije dovoljno fizički aktivno.

“Neredovna fizička aktivnost povećava rizik od prijevremenog umiranja za 20-30 odsto”, ističe se u saopštenju.

Iz IJZ-a su kazali da su opšte preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za fizičku aktivnost koja ima zdravstvene benefite, izmešu ostalog, najmanje 150 do 300 minuta nedjeljno umjerene aerobne aktivnosti, na primjer brzi hod, vodeni aerobik, lagana vožnja bicikla, plivanje, rad u bašti.

Kako su naveli, preporuka je to ili 75 do 150 minuta intenzivne aerobne aktivnosti, kao što su trčanje, brzo plivanje, vožnja bicikla pod usponom, fudbal, aerobic, nedjeljno za odrasle osobe.

Preporučeno je najmanje 60 minuta umjerene aerobne fizičke aktivnosti dnevno za djecu i adolescente, dok je za starije osobe preporuka da počnu sa manjim nivoima fizičke aktivnosti i postepeno povećavaju nivoe fizičke aktivnosti.

Iz IJZ-a su naglasili da svaka fizička aktivnost mora biti usklađena sa zdravstvenim stanjem pojedinca kako bi bila bezbjedna i učinkovita.

“Fizička aktivnost laganog ili umjerenog intenziteta, koja ne prevazilazi zahtjeve brzog hodanja i aktivnosti svakodnevnog života, ne zahtijeva posebno medicinsko odobrenje”, naglasili su iz IJZ-a.

Oni su naveli da redovna fizička aktivnost ima pozitivne efekte na samo na zdravlje, već i na životnu sredinu i ekonomiju.

“Na primjer, hodanje i vožnja biciklom mogu smanjiti zagađenje vazduha, kao i nivo buke u urbanim cjelinama i doprinijeti zdravom okruženju, a učešće u sportskim aktivnostima i događajima omogućava povezivanje i zbližavanje zajednica”, rekli su iz IJZ-a.

Institut je, povodom obilježavanja Svjetskog dana fizičke aktivnosti, u saradnji sa Fitnes Centrom Soko Gym i Dječijim fitnes centrom Smart gym, organizovao zdravstveno promotivni događaj u Parku kod Dvorca Petrovića u Podgorici, u cilju promocije značaja fizičke aktivnosti i zdravog načina života.

“Predstavnici fitness centara održali su javni trening za djecu i odrasle, a posjetioci su pored mjerenja krvnog pritiska i body mass indexa (BMI) mogli da dobiju savjete o važnosti fizičke aktivnosti, pravilne ishrane, stanja uhranjenosti”, rekli su iz IJZ-a.

IJZ je i u Nikšiću, na trgu Slobode, u saradnji sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje, organizovao zdravstveno vaspitni događaj na kome su predstavnici fakulteta radili pokazne vježbe.

“Posjetioci su pored mjerenja body mass indexa (BMI) mogli da dobiju savjete od naših specijalista u cilju prevencije hroničnih oboljenja kroz promovisanje zdravih životnih stilova”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS