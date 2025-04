Neradni dani povodom Vaskrsa 18, 20. i 21. april

Podgorica, (MINA) – Zaposlni pravoslavne i katoličke vjeroispovjesti, radi svetkovanja predstojećeg vjerskog praznika Vaskrsa/Uskrsa, imaju pravo na plaćeno odsustvo 18, 20. i 21. aprila, saopšteno je iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga.

Iz Ministarstva su naveli da je to određeno Zakonom o svetkovanju vjerskih praznika.

“Na osnovu Zakona, vjernici pravoslavne i rimokatoličke vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika za Veliki petak i Vaskrs/Uskrs, i to: petak 18. april, nedjelja 20. april i ponedjeljak 21. april“, kaže se u saopštenju.

Iz Ministarstva su podsjetili da su državni i organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa, dužni da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posljedice po građane ili državu.

