Nema elemenata za postupanje povodom Bogdanovićevih navoda

Podgorica, (MINA) – Tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici izjasnio se da nema elemenata za postupanje povodom navoda u medijima generalnog sekretara Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandra Bogdanovića.

Bogdanović je rekao da oponenti DPS-a za sjutra spremaju incidente i niz opstrukcija izbornog procesa.

Kako je saopšteno iz policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica postupili su po navodima izjave Bogdanovića.

“I o njima upoznali državnog tužioca u ODT-u u Podgorici koji se izjasnio da nema elemenata za postupanje”, rekli su iz policije.

Policija je, kako se dodaje, kontaktirala Bogdanovića koji, osim navoda iz navedene izjave, nije policiji saopštio nikakve konkretne podatke i saznanja.

“Tom prilikom, on je pozvan i da sve eventualne probleme odmah prijave policiji, i informisan da će se po svakoj prijavi pristupiti u skladu sa zakonom i predviđenim nadležnostima”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli i da su službenici Odjeljenja bezbjednosti (OB) Bijelo Polje danas postupili po prijavi „Alternativa Crna Gora“, koja je upućena putem mejla toj organizacionoj jedinici.

Dodaje se da se prijava odnosila na navode da je grupa osoba iz Sarajeva autobusom došla u Bijelo Polje sa lažnim dokumentima, a sa ciljem kršenja izbornog procesa u tom grad na lokalnim izborima sjutra.

Postupajući po toj prijavi, službenici OB Bijelo Polje su, kako se navodi, izvršenim provjerama utvrdili da je grupa od 24 osobe iz Bosne i Hercegovine ušla u Crnu Goru na graničnom prelazu Dobrakovo sa važećim ličnim dokumentima (ličnim kartama i pasošima).

“I da su napravili kratku pauzu u Bijelom Polju nakon čega su nastavili put za Petnjicu gdje se održava međunarodni festival kulturno – umjetničkih društava”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je policija sprovedenim provjerama utvrdila da nijedna od tih osoba nije upisana u birački spisak Crne Gore.

Iz policije su rekli i da je sa svim činjenicama upoznato ODT u Bijelom Polju.

