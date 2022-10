Konjević: Milošević je jedan od organizatora šverca duvana

Podgorica, (MINA) – Bivši direktor Uprave carina Rade Milošević treba da bude uhapšen jer je jedan od organizatora šverca duvana, kazao je ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.

On je na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu kazao da je Milošević to radio sa jednom organizovanom kriminalnom grupom uz znanje premijer Dritana Abazovića.

“Zato je predsjednik Vlade, znajući te stvari, u najkraćem mogućem vremenskom intervalu pokušao da skine politički i svaki drugi teret sa svojih leđa, koji se zove Rade Milošević”, kazao je Konjević.

On je istakao da je kao poslanik pitao Abazovića dok je bio potpredsjednik Vlade i koordinator službe bezbjednosti, da li ima kriptovani telefon od koga ga je dobio i da li ga je prijavio nadležnima agencijima.

“Prmijer je rekao da ja imao kriprotvani telefon, ali nije želio da kaže ko mu ga poklonio. Poklonio mu ga ja Rade Milošević”, rekao je Konjević.

