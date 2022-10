Naknade za avgust i septembar biće isplaćene istovremeno

Podgorica, (MINA) – Naknade korisnicima Programa stručnog osposobljavanja za avgust i septembar biće isplaćene istovremeno, kazao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

On je rekao da je Uprava za kadrove već počela sa unosom podataka za naknade za avgust i septembar, sa korekcijom naknade.

Dukaj je kazao da je Ministarstvo javne uprave (MJU) uspostavilo sve tehničke preduslove za Program stručnog osposobljavanja.

“Nakon konsultacija sa Ministarstvom finansija, obavještavamo korisnike Programa stručnog osposobljavanja da će istovremeno biti isplaćene naknade za oba mjeseca”, naveo je Dukaj na Tviteru /Twitter/.

Ministarstvo javne uprave (MJU), kako je rekao, nastavlja sa uspješnim oporavkom servisa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS