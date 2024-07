Nadležni efikasno sprovode mjere kako bi osigurali zaštitu štićenih ličnosti

Podgorica, (MINA) – Uprava policije, Tužilaštvo i Agencija za nacionalnu bezbjednost (ANB) efikasno sprovode mjere kako bi osigurale zaštitu štićenih ličnosti, saopšteno je na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednosti.

Vijeće je, kako je saopšteno iz Vlade, na današnjoj sjednici razmatralo ključne teme od vitalnog značaja za bezbjednost građana Crne Gore.

Glavne tačke dnevnog reda bile su turistička sezona, djelovanje šumarske mafije i bezbjednost političara i štićenih ličnosti.

Navodi se da je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, zajedno sa svojim timom, informisao članove Vijeća o operativnim podacima i preduzetim koracima u cilju unapređenja sigurnosti turista i stanovnika Crne Gore.

„Posebno je naglašeno zalaganje za rasvjetljavanje nedavnih incidenata, uključujući napad na šumara u Beranama, kao i pojačane mjere zaštite javnih ličnosti“, kaže se u saopštenju.

Vijeće je razmotrilo i pitanje šumarske mafije, koje predstavlja ozbiljan problem za ekosistem i ekonomiju Crne Gore.

„Naglašena je potreba za jačanjem zakonodavnih i izvršnih mehanizama u borbi protiv ove vrste kriminala“, navodi se u saopštenju.

Vijeće je istaklo važnost turističke sezone kao ključnog segmenta nacionalne ekonomije, a na sjednici je izražena odlučnost u stvaranju sigurnog i gostoljubivog okruženja za sve posjetioce.

„U tom kontekstu, prepoznata je potreba za stalnim unapređenjem infrastrukture i usluga, kao i za jačanjem međunarodne saradnje u oblasti turizma“, kaže se u saopštenju.

Vijeće je, uzimajući u obzir ograničenja povezana sa zaštitom tajnih podataka, zadovoljno koordiniranim radom Uprave policije, Tužilaštva i ANB.

„Naglašeno je da te institucije efikasno sprovode mjere iz svoje nadležnosti kako bi osigurale adekvatnu zaštitu štićenih ličnosti“, navodi se u saopštenju.

Ističe se da Vijeće potvrđuje posvećenost svih činioca sistema nacionalne bezbjednosti u očuvanju stabilnosti i sigurnosti u Crnoj Gori, kao i nepokolebljivu podršku institucijama koje su na prvoj liniji odbrane prava i sloboda građana.

„Kao i do sada, Vijeće će nastaviti da poštuje načelo transparentnosti i redovno informiše javnost o svim relevantnim pitanjima, uz puno poštovanje principa zaštite tajnih podataka“, zaključuje se u saopštenju.

