Na putu Mateševo – Kolašin višesatna obustava saobraćaja do 13. novembra

Podgorica, (MINA) – Saobraćaj na regionalnom putu R-13, dionica Mateševo – Kolašin, od sjutra do 13. novembra biće obustavljen za sva vozila od deset do 14 sati, saopštili su iz Monteputa.

Iz tog preduzeća su kazali da u tom periodu neće biti obustave svakog dana, i da je važno da se vozači, prije kretanja na put, informišu na sajtu Monteputa i na broj 020 224 493.

Kako su naveli, saobraćaj na tom putu biće obustavljen zbog asfaltnih radova.

„Obje kolovozne trake autoputa su u funkciji i saobraćaće se redovno od Podgorice do Pelevog Brijega, Veruše, Mateševa i dalje ka sjeveru preko Trešnjevika“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da tokom obustave saobraćaja na regionalnom putu R-13 neće biti moguć prilaz autoputu iz pravca Kolašina.

„Zato je važno da se vozači informišu na vrijeme i prate termine obustave saobraćaja“, rekli su iz Monteputa.

