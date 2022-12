Na crnogorskom moru spašene 64 osobe, jedna stradala

Podgorica, (MINA) – Ekipe Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama (UPSUL) ove godine spasile su sa plovila 64 osobe, tokom 29 akcija traganja i spašavanja na moru, a jedna osoba je stradala.

Pomoćnik direktora Uprave Žarko Lukšić kazao je da su imali ukupno 29 poziva, direktnih angažovanja spasilačke službe preko Koordinacionog centra traganja i spašavanja u Baru.

„Na području djelovanja lučke kapetanije Bar bio je 21 slučaj, a na području lučke kapetanije Kotor osam. Spašene su ukupno 64 osobe, a nažalost bio je i jedan smrtni slučaj”, kazao je Lukšić u

“Emisiji za pomorce” Radija Crne Gore.

Kako je naveo, najviše posla zaposleni u UPSUL-u imaju ljeti, tokom turističke, ujedno i nautičke sezone.

Prema riječima Lukšića, najčešće intervenišu kada se vlasnici jedrilica i jahti, uprkos redovnim oglasima koje emituje Bar radio, ne obaziru na najavljene vremenske nepogode, jak vjetar ili uzburkano more.

On je kazao da je crnogorsko teritorijalno more u potpunosti pokriveno radarskim sistemima, što je doprinijelo, uz stalnim angažman UPSUL-a, Granične policije i Mornarice Vojske Crne Gore, da se u ovoj godini u potpunosti suzbije nelegalno uplovljavanje stranih ribarskih brodova.

