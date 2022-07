Moguće vremenske nepogode u centralnom i sjevernom dijelu države

Podgorica, (MINA) – U centralnim i sjevernim predjelima Crne Gore moguće su vremenske nepogode i grad, saopšteno je iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMS).

Zavod je izdao meteoalarm za te djelove države, a nevrijeme praćeno gradom već je pogodilo oblast između Kolašina i Podgorice.

“Moguće su vremenske nepogode i grad”, navodi se u meteoalarmu ZHMS-a.

