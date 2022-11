Mizoginim napadima ne može se izgraditi društvo pravih vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Društvo pravih vrijednosti ne može se izgraditi mizoginim napadima, uvredama i širenjem govora mržnje, rekao je premijer Dritan Abazović.

Kako je saopšteno iz Vlade, Abazović je osudio govor mržnje portala Aktuelno upućen ambasadorkama Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Evropske unije, Džudi Rajzing Rajnke, Karen Medoks i Oani Kristini Popi.

“Mizoginim napadima, uvredama i širenjem govora mržnje nećemo i ne možemo izgraditi društvo pravih vrijednosti”, poručio je Abazović.

Abazović je naveo da mediji i novinari, držeći se bar minimuma standarda profesionalne etike, ne smiju biti sa druge strane takvih stremljenja.

“Neka i današnji dan – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, bude podsjetnik i opomena da smo bez obzira na različitosti obavezni da poštujemo i čuvamo integritet drugog i da dignemo glas u zajedničkoj borbi protiv rodno-zasnovanog i svih drugih oblika nasilja”, dodao je on.

