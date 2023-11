Misija OEBS-a podržala Opštinu Berane u izradi Lokalnog akcionog plana

Podgorica, (MINA) – Opštine su u najboljoj poziciji da promovišu istinski ravnopravno društvo, kazala je šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag, navodeći da je važno da lokalne vlasti u potpunosti uzmu u obzir rodnu dimenziju.

Misija OEBS-a u Crnoj Gori podržala je Opštinu Berane u izradi Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, čije se usvajanje očekuje do kraja ove godine.

Kako je saopšteno iz Misije OEBS-a, akcioni plan služi lokalnim vlastima kao osnova za razmatranje rodne perspektive u pripremi opštinskih dokumenata i aktivnosti.

Vag je danas posjetila Berane, gdje je razgovaral predsjednikom opštine Vukom Todorovićem i saradnicima.

Ona je pohvalila rad na uvođenju rodne ravnopravnosti u rad opštine i u njena strateška dokumenta.

Vag je istakla da je cilj Misije da podrži opštinu Berane da postane rodno odgovorna lokalna samouprava koja istinski promoviše ravnopravnost muškaraca i žena i koja može poslužiti kao primjer drugim opštinama.

„Opštine su u najboljoj poziciji da promovišu istinski ravnopravno društvo. Od suštinskog je značaja da lokalne vlasti u potpunosti uzmu u obzir rodnu dimenziju – u svojim strateškim dokumentima, organizaciji, praksi i uslugama“, rekla je Vag.

Kako je kazala, to će doprinijeti ravnopravnoj, uravnoteženoj, bogatijoj i prosperitetnijoj, kao i socijalno pravednoj i održivoj lokalnoj zajednici.

U saopštenju se navodi da je korišćenjem inoviranog pristupa opština Berane poslužila kao pilot lokacija u transformaciji u rodno odgovornu lokalnu samoupravu.

„U praksi to znači da će, dok razvija lokalne strategije i pruža usluge, opština voditi računa o tome da se potrebe muškaraca i žena podjednako identifikuju i poštuju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vag pozdravila činjenicu da opština koristi ažuriranu Metodologiju za izradu strateškog plana razvoja koja daje smjernice o tome kako uključiti rodnu ravnopravnost u politike, programe i projekte.

„Ova izmijenjena Metodologija je razvijena uz podršku Misije i srećni smo što znamo da ovaj alat koriste ne samo državni, već i lokalni organi vlasti“, rekla je Vag.

Predsjednik opštine Vuko Todorović istakao je da je podrška Misije u pripremi opštinskog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost značajna.

On je dodao da će implementacija tog plana biti značajan korak ka postizanju rodne ravnopravnosti.

Kako je naglasio, ažurirana Metodologija koristiće u izradi drugih opštinskih akcionih planova i da će lokalna vlast nastaviti da podržava i promoviše ravnopravnost muškaraca i žena.

Iz Misije OEBS-a su istakli da sarađuju i sa opštinama Pljevlja, Šavnik i Tuzi, a planira se širenje aktivnosti i na druge opštine.

„Na državnom nivou, Misija je podržala razvoj Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost 2021-2025, te je kontinuirano organizovala obuku vladinih i skupštinskih službenika o tome kako uključiti rodnu ravnopravnost u principe izrade i praćenja strateških dokumenata i budžeta“, kazali su iz Misije OEBS-a.

Oni su dodali da su podržali razvoj akreditovanog programa edukacije u saradnji sa Upravom za kadrove, za javne službenike koji su odgovorni za izradu i praćenje strateških dokumenata.

