Milović odlučuje o izručenju Do Kvona

Podgorica, (MINA) – Viši sud u Podgorici utvrdio je da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje južnokorejskog državljanina Do Kvona i Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Južnoj Koreji.

To je Pobjedi potvrdila savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda Marija Raković.

Konačnu odluku o tome će, kako je precizicirala Raković, donijeti ministar pravde Andrej Milović.

“Postupajući po ukidnim razlozima Vrhovnog suda, Viši sud je donio odluku kojom utvrđuje da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje okrivljenog prema obje zamolnice, odnosno i prema zamolnici Južne Koreje i prema zamolnici SAD-a, dok će konacnu odluku donijeti ministar pravde”, navela je Raković.

Ona je istakla da odluka još nije pravosnažna.

