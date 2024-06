Milović: Delegacija Ministarstva pravde posjetila UIKS

Podgorica, (MINA) – Delegacija Ministarstva pravde posjetila je danas Upravu za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS), kako bi potvrdili da su ispunjeni svi humani i sigurnosni uslovi u zatvorskim jedinicama, saopštio je resorni ministar Andrej Milović.

Milović je na platformi X naveo da su, tokom posjete, provjerili uslove u ćelijama, između ostalih i nekoliko visokoprofilnih pritvorenika, Duška Kneževića, Milivoja Katnića, Zorana Lazovića, Petra Lazovića, Mila Božovića, Veselina Veljovića, Saše Čađenovića, Ljuba Bigovića i drugih.

“Cilj posjete bio je da se osigura da su svi pritvorenici i zatvorenici smješteni u skladu sa zakonom propisanim standardima”, rekao je Milović.

On je dodao da je cilj posjete bio i da se potvrdi ispunjavanje svih humanih i sigurnosnih uslova u ovim zatvorskim jedinicama.

